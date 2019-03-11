"Mobilyanın başkenti"nde kalifiye eleman aranıyor

SİNAN BALCIKOCA - "Mobilyanın başkenti" olarak nitelendirilen Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya firmaları, kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyor.

AA muhabirinin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, İnegöl'de çeşitli sektörlerde çalıştırılmak üzere yaklaşık 5 bin işçi aranıyor. Aranan personelin yüzde 72'sine ilçede önemli bölümü mobilyacı olan imalat sektörü ihtiyaç duyuyor.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl'ün Türkiye'ye ekonomik olarak birçok ilden hatta bazı büyük şehirlerden bile fazla katkı sağladığını söyledi.

Uğurdağ, ilçenin özellikle mobilya alanında Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden olduğunu belirterek, sektörün her geçen gün daha da büyüdüğünü vurguladı.

Mobilya sektörünün emek-yoğun ve istihdamı yüksek bir sektör olduğunu anlatan Uğurdağ, "Bugün itibarıyla mobilya sektörü İnegöl'de 40 bin civarında istihdam sağlıyor. Şu an İnegöl'de işsizlik rakamları eksi hanelerde çıkıyor. İş değil, işçi sorunumuz var, işçi bulamıyoruz. Özellikle kalifiye eleman ihtiyacımız çok fazla." dedi.