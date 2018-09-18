Mobilyanın başkentindeki meslek yüksekokulunda, mobilya bölümü kapatıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- MOBİLYANIN başkenti Bursa'nın İnegöl ilçesinde, meslek yüksekokulu bünyesindeki mobilya, dekorasyon ve tekstil bölümleri, yeterli sayıda öğrenci başvurusu olmadığı için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tercih kılavuzundan kaldırıldı.

Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu (İMYO) Müdürü Prof. Dr. Mürsel Alper, tercih sayısının 10'un altına düşmesiyle YÖK tarafından mobilya, dekorasyon ve tekstil bölümlerinin tercih kılavuzundan kaldırıldığını söyledi. Prof. Dr. Mürsel Alper, "İnegöl Meslek Yüksek Okulu 1995-1996 eğitim öğretim yılında faaliyete başladı. Bir süre 2 programla eğitim öğretimi sürdüren Meslek Yüksek Okulumuzda bugün 10 tane bölüm var. Bunların 4'ü sosyal alanda, biri çocuk gelişimi sağlık alanında, diğer 5'i de teknik programlar. 2016-2017 eğitim öğretim yılına kadar öğrenciler sınavsız olarak meslek yüksek okullarına alınıyordu. Fakat 2017-2018 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alımına başlandı. Bu nedenle kontenjanlarımızda büyük bir eksiklik yaşandı. Bazı bölümlerde doluluk oranları yüzde 60'ı buldu, bazılarında da yüzde 10'un altında kaldı. Bu uygulama nedeniyle mobilya ve dekorasyon bölümü ve tekstil programı öğrenci alamadı. Geçen sene 10 kişinin altında kaldığı için bu bölümler bu sene öğrenci alımı kılavuzlarında yer almadı ve öğrenci alamadık" dedi.

İÇ MEKAN TASARIMI BÖLÜMÜ AÇILACAK

Mobilya ve dekorasyon bölümünün kılavuzda yer almamasının ardından yeni bir bölüm açmak için çalışma başlattıklarını ifade eden Prof. Dr. Alper, "İç mekan tasarımı programlarının doluluk oranı yüzde 80-90'lara ulaştı. Fakat bunun tersi, mobilya ve dekorasyon programlarında ise bu doluluk oranının yüzde 15 civarında kaldığını gördük. O yüzden hemen bir girişimde bulunarak iç mekan tasarımı programının açılmasını önerdik ve bu iç mekan tasarımı üniversitemiz tarafından kabul edildi. Bu bölüme öğrenci alabilmek için ikinci aşamaya geçmiş durumdayız. İkinci aşamada da öğretim görevlisi alımı ve fiziki şartları değerlendirerek gelecek yıl için başvuracağız" diye konuştu.

YENİ BÖLÜMÜN AÇILMASI

Prof. Dr. Mürsel Alper, "Bölümün açılabilmesi için bazı kuralların yerine getirilmesi veya YÖK'te bu belgelerin olması gerekiyor. Hem fiziki altyapının hem de öğretmen alımlarının değerlendirilmesi gerekiyor. Bu şartlar kurallar yerine getirildiğinde, o zaman iç mekan tasarımına öğrenci alabiliriz. Ancak ek kontenjan mobilya ve dekorasyon için verir mi bilemiyorum. Çünkü kayıtların tamamlanması veya böyle bir talep olduğunu vurgulayarak veya bu talep kaç kişi olur, onu bilemiyoruz. Çünkü 3-5 kişi başvurdu, mobilya bölümü açılsın demekle sadece bunlar dikkate alınarak açılmaz" dedi.

İÇ MEKAN TASARIMA İLGİ FAZLA

Üniversiteden üniversiteye değişmekle birlikte iç mekan tasarımına ilginin fazla olduğunu belirten İMYO Müdürü Prof. Dr. Mürsel Alper, "Programın iç mekan tasarımına kaydırılmasında fayda var. Üniversitemizi genel olarak değerlendirdiğimizde, çevresel şartlar açısından birçok yüksekokullarından daha iyi konumdayız. Bu yöre itibarıyla hem eğitim öğretim imkanıyla iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca biz geçen yıl ilk defa İSO kalite belgesi aldık. Kalitemiz de uluslararası kuruluş tarafından tescillenmiş durumda" diye konuştu.