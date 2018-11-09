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MOBİSAD: Telefon harçlarının 500 liraya çıkarılması olumlu

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 17:15 | Son Güncelleme

 Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği’nin (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türk vatandaşlarının yurt dışından yanlarında getirdikleri cep telefonları için ödedikleri harç ücretinde değişiklik yapıldığı düzenlemeyi desteklediklerini belirtti.  Yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harç tutarının 170.70 liradan 500 liraya yükseltilme kararını desteklediklerini belirten Turnacı şöyle devam etti:   “Bilindiği üzere 2017 yılında 149.20 lira olan vergi, 2018’de 170.70 lira olarak yenilenmişti.

MOBİSAD: Telefon harçlarının 500 liraya çıkarılması olumlu

İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği’nin (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türk vatandaşlarının yurt dışından yanlarında getirdikleri cep telefonları için ödedikleri harç ücretinde değişiklik yapıldığı düzenlemeyi desteklediklerini belirtti.
Yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harç tutarının 170.70 liradan 500 liraya yükseltilme kararını desteklediklerini belirten Turnacı şöyle devam etti:
“Bilindiği üzere 2017 yılında 149.20 lira olan vergi, 2018’de 170.70 lira olarak yenilenmişti. Bugün çıkan kararla 500 liraya yükseltildi.
“Yolcu beraberinde yurt dışından gelen cihazların her yıl büyük bir artış gösterdiğini göz önüne alırsak bu adımın olumlu olduğunu söyleyebiliriz.
“Hatta düzenlemeyle birlikte bu yıl bir milyon adedi aşmasını beklediğimiz yolcu yanında gelen telefonlarda yüzde 10-15 civarında bir düşüş yaşanacağını öngörüyoruz.
“Öte yandan düzenlemenin uygulama esaslarıyla ilgili daha da genişletilmesi sektör ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktı.
“Bu durum hem vergi adaletsizliği hem de vergi kayıplarına yol açıyor. Bu düzenlemeye ek olarak beklentimiz; gerek devletimizin vergi kayıplarını azaltmak gerekse yurt dışından cihaz getirme imkanı olmayan vatandaşlarımızın yaşadığı vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmak için bu oranın daha fazla artırılmasıdır.
“Ayrıca HAC ve turizm amaçlı grupların pasaportları ile toplu şekilde yurda cihaz kaydının yapılması sonucu haksız kazançların ve pasaport sahiplerinin mağduriyetinin engellenmesi için tek seferde minimum 45 gün yurt dışında kalma süresi ve bir pasaport ile minimum 5 yılda bir cihaz girişinin yapılabilmesi zorunluluklarının da düzenlemeye dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." (Fotoğraflı)

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