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MOBİSAD / Turnacı: Katma değeri artırmak için özveriyle çalışıyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 17:18 | Son Güncelleme

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, sektörün yüzde 20 daralma yaşadığına dikkat çekerek, "istihdam kayıplarının yaşanmaması için özveriyle çalıştıklarının" altını çizdi.

MOBİSAD / Turnacı: Katma değeri artırmak için özveriyle çalışıyoruz

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, sektörün yüzde 20 daralma yaşadığına dikkat çekerek, "istihdam kayıplarının yaşanmaması için özveriyle çalıştıklarının" altını çizdi.
Trabzon'da düzenlenen MOBİSAD bölge toplantısında konuşan Turnacı, "Sektörün ülkeye sunduğu katma değeri artırmak için özveriyle çalışıyoruz. Düzenlediğimiz toplantılar kapsamında sektör sorunlarına çözüm arayışında bulunuyoruz" dedi.
Son bir yıllık süreci değerlendiren ve sektörün yüzde 20 daralma yaşadığını belirten Turnacı, “Yaşananlar ışığında son bir yılın sonuçlarını değerlendirecek olursak sektörümüzde yüzde 20’yi aşkın bir daralma görülüyor. Bu daralmanın alarm verdiği başka bir boyut ise sektörel istihdamın büyük kısmını oluşturan operatör kanalının toplam pazarda yüzde 40’ı aşkın daralma yaşamasıdır. Yani ölçek ekonomisinin toplam pazardan aldığı pay artmıştır” dedi ve ekledi:
"Bu durumun en önemli ve kaçınılmaz etkisi istihdam kayıplarıdır. Ayrıca operatör satış kanalları yani bayiler, ülkemizde neredeyse hiçbir kuralı olmayan satış kanalının kendi içinde regülasyonunu sağlamış, ülke vatandaşımıza Avrupa standartlarının üzerinde hizmet eden sektörün gelişimine büyük katkı sunmuştur."
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu da konuşmasında, MOBİSAD'ın bölgesel toplantısının Trabzon'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her sektörde olduğu gibi mobil iletişimde de önemli sorunlar var. Önemli olan bu sorunları azaltmak ve zarar verecek etki alanlarını azaltmak suretiyle çözüm önerilerine kavuşmak" dedi ve şöyle devam etti:
"Bu sektör hayatımıza öyle bir girdi ki artık çıkması hepimizin ölümü demektir. İstanbul'da yaşanan depremde internet akışında aksaklıklar oldu. Öyle oldu ki internet bağlantıları kesildiği an insanın kalp atışlarının bile sıfıra doğru inmeye başladığı bir an. Toplumumuz artık bu frekanslar olmadan hiçbir şey yapamaz. Bu sektör geleceğe baktığımız zaman o kadar ileri seviyeye gelecek ki ülkelerin yok oluşu bile buna bağlı olabilir. O bakımdan her zaman bir by-pass hattıyla kendi imkânlarımızla ülkemizin ayakta kalmasını sağlayacak altyapının kurulmasının şart olduğu gözükmektedir."

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