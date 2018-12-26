FİNANS

MOBİSAD'dan bandrol ücreti açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 18:20 | Son Güncelleme

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı: -"Bu karardan dolayı ilgili kurumlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. MOBİSAD olarak ülke ekonomisine ve sektörümüze yönelik bu olumlu kararların her daim destekçisiyiz"

İSTANBUL (AA) - Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği’nin (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yurt dışından getirilecek bazı elektronik cihazlara bandrol ücreti uygulanması kararına ilişkin olarak "Sektörün gelişimine olumlu katkı sağlayacak önemli bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Kararı değerlendiren Turnacı, kararın sektörün gelişimine olumlu katkı yapacak önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Yurt dışından yolcu beraberinde gelen cihazlar ile ilgili yeni uygulamanın ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağından emin olduklarını aktaran Turnacı, "Konu özelinde çıkartılan kararname ile bizim üzerinde hassasiyet ile durduğumuz IMEI kayıt bedelinin 500 TL’ye çıkartılmasının, buradaki vergi adaletsizliğinin ve vergi kaybının yeteri kadar önlenemeyeceği endişemiz bir nebze daha giderilmiş oldu. Bu karardan dolayı ilgili kurumlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. MOBİSAD olarak ülke ekonomisine ve sektörümüze yönelik bu olumlu kararların her daim destekçisiyiz. Karara ek olarak beklentimiz 45 günlük yurt dışında kalma zorunluluğu ve 5 yılda bir cihaz getirilmesi sağlanırsa ülkemiz ve tüketici adaleti açısından sorunun çözülmüş olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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