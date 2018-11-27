MOBİSAD'dan BDDK'nın yeni düzenlemesine ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) elektronik ürünlere yönelik taksit düzenlemesine ilişkin olarak, "Yeni düzenlenme sektörümüze nefes aldıracak." ifadelerini kullandı.

Turnacı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sektörde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar neticesinde maliyet artışlarının yaşandığını, bu durumun 2018 yılında yükselme eğiliminde olan sektörde daralmaya sebep olduğunu belirtti.

Turnacı, "Sektör temsilcileri olarak bu daralmayı aşmanın yöntemleri üzerinde çalışırken, 1 Eylül 2018 itibarıyla BDDK’nın uyguladığı taksit kısıtlama kararı ile sektördeki taksit sayısı 36 aydan 6 aya indirildi ve sektörde maalesef yüzde 40 civarında daralma yaşadık. Yeni alınan kararla taksit sayısının kademeli olarak 12 aya çıkarılmasını olumlu karşılıyoruz. Daralan sektöre nefes olacağını ve istihdam kayıplarını önleyeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.