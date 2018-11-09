FİNANS

MOBİSAD'dan cep telefonu harç düzenlemesine destek

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 17:06 | Son Güncelleme

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı: - (Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı) Bu kararı destekliyoruz" - Düzenlemeyle birlikte bu yıl 1 milyon adedi aşmasını beklediğimiz yolcu yanında gelen telefonlarda yüzde 10-15 civarında bir düşüş yaşanacağını öngörüyoruz. Öte yandan düzenlemenin uygulama esaslarıyla ilgili daha da genişletilmesi sektör ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır"

İSTANBUL (AA) - Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yolcuların yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım harçlarının yükseltilmesini desteklediklerini belirterek, "Öte yandan düzenlemenin uygulama esaslarıyla ilgili daha da genişletilmesi sektör ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Turnacı, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım iznine ilişkin yapılan düzenlemeye dair yaptığı yazılı açıklamada, telefonların kullanım izin harçlarının 177,70 liradan 500 liraya yükseltildiğini anımsattı.

Yeni düzenlemeyi desteklediklerini kaydeden Turnacı, "Yolcu beraberinde yurt dışından gelen cihazların her yıl büyük bir artış gösterdiğini göz önüne alırsak bu adımın olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Hatta düzenlemeyle birlikte bu yıl 1 milyon adedi aşmasını beklediğimiz yolcu yanında gelen telefonlarda yüzde 10-15 civarında bir düşüş yaşanacağını öngörüyoruz. Öte yandan düzenlemenin uygulama esaslarıyla ilgili daha da genişletilmesi sektör ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Turnacı, yolcu yanında cihaz getirilmesinin maksadını aşıp ticari bir enstrüman olarak kullanıldığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum hem vergi adaletsizliği hem de vergi kayıplarına yol açıyor. Bu düzenlemeye ek olarak beklentimiz; gerek devletimizin vergi kayıplarını azaltmak gerekse yurt dışından cihaz getirme imkanı olmayan vatandaşlarımızın yaşadığı vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmak için bu oranın daha fazla artırılmasıdır. Ayrıca hac ve turizm amaçlı grupların pasaportları ile toplu şekilde yurda cihaz kaydının yapılması sonucu haksız kazançların ve pasaport sahiplerinin mağduriyetinin engellenmesi için tek seferde minimum 45 gün yurt dışında kalma süresi ve bir pasaport ile minimum 5 yılda bir cihaz girişinin yapılabilmesi zorunluluklarının da düzenlemeye dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

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