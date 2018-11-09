MOBİSAD'dan cep telefonu harç düzenlemesine destek

İSTANBUL (AA) - Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yolcuların yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım harçlarının yükseltilmesini desteklediklerini belirterek, "Öte yandan düzenlemenin uygulama esaslarıyla ilgili daha da genişletilmesi sektör ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Turnacı, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım iznine ilişkin yapılan düzenlemeye dair yaptığı yazılı açıklamada, telefonların kullanım izin harçlarının 177,70 liradan 500 liraya yükseltildiğini anımsattı.

Yeni düzenlemeyi desteklediklerini kaydeden Turnacı, "Yolcu beraberinde yurt dışından gelen cihazların her yıl büyük bir artış gösterdiğini göz önüne alırsak bu adımın olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Hatta düzenlemeyle birlikte bu yıl 1 milyon adedi aşmasını beklediğimiz yolcu yanında gelen telefonlarda yüzde 10-15 civarında bir düşüş yaşanacağını öngörüyoruz. Öte yandan düzenlemenin uygulama esaslarıyla ilgili daha da genişletilmesi sektör ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.