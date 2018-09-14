FİNANS

Mobius: Faiz artırmak bir çözüm değil

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 16:21 | Son Güncelleme

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Merkez Bankası’nın 6.25 puanlık faiz artışının yatırımcıların güvenini artırmayacağını söyledi ve bunun bir çözüm olmadığına dikkat çekti.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Eylül (DHA) - Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Merkez Bankası’nın 6.25 puanlık faiz artışının yatırımcıların güvenini artırmayacağını söyledi ve bunun bir çözüm olmadığına dikkat çekti.
CNBC’ye konuşan Mobius, Türkiye’nin, Arjantin’in geçen ay yaptığı 15 puanlık faiz artışının sonuçlarını incelemesi gerektiğini söyledi.
Mobius, “Çözüm, sadece yabancı yatırımcının değil yerli yatırımcının da güvenini kazanmak. Güven kazanmak için bütçeleri dengeleyecek politikalar izlenmesi gerekiyor” dedi.
Mobius, Türkiye’nin bir diğer gelişmekte olan ülke olan Arjantin’i izlemesi gerektiğini söyledi ve ekledi, “Faiz artışı yeterli olmayacaktır, bunu çeşitli örneklerle gördük. Arjantin bu konuda güzel bir örnek, yatırımcılar hükümete güvenmiyorsa faiz artırmanın bir önemi yok” dedi.
Mobius bunun yanında, Türkiye gibi, finansal reformların yapıldığı ülkelerde yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu söyledi; ancak, bu reformlar uygulamaya geçene kadar beklemek gerektiğini ekledi.

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