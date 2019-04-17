Moda tasarımcısı liseliler yarışıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki Anadolu meslek liselerinin Kadın Modelistliği Bölümü öğrencileri, hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründeki insan kaynağını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması'nda kendini gösteriyor. Yarışmada ter döken 212 öğrencinin neredeyse tamamı kız öğrencilerden oluşuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) iş birliğiyle Ticaret Bakanlığı desteğiyle WOW Convention Center'da Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması düzenlendi. İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Müge Hepyüksel Keçik, İstanbul'da bulunan 53 Anadolu meslek lisesi arasında yer alan Moda Tasarım Teknolojileri Alanı, Kadın Modelistliği Bölümü öğrencilerinin, yarışmaya 4'er kişilik takımlarla katıldığını kaydetti. Keçik yarışmayla ilgili şu bilgileri verdi: "Öğrencilerimizin 3'ü takımda yer alırken 1 öğrencimiz de yedek olarak bekliyor. Yarışmada ter döken 212 öğrencinin 208'i kız öğrencilerimiz. Bu rakam hazırgiyim ve konfeksiyonda kadın gücünü de gözler önüne seriyor.

Her takıma birer föy ve birer fotoğraf verildi. Bir ürünün şu anda yorumlanmasını bekliyoruz onlardan. İki gün sürecek bir yarışma bu. Bugün kalıp çıkartılıyor. Ondan sonra da dikim aşaması olacak. Yarın saat 3'e kadar da dikim işlemi bitecek. Ondan sonra jüri üyelerimiz dereceye giren takımları belirleyecek. Yarın akşam düzenleyeceğimiz galada ödülleri öğrencilere takdim edeceğiz. Beş tane ödülümüz var. 20 bin liralık, 15 bin liralık ve 10 bin liralık. Ayrıca iki tane de 5'er bin liralık Jüri Özel Ödülü olacak. Bunun yanı sıra bir de En İyi Takım Çalışması Ödülü olacak." - "Modelistlik maaşları oldukça iyi" Keçik, sektörde nitelikli ara eleman sorununa dikkati çekerek, "İstanbul'da eğitim veren 55 Anadolu Meslek Lisesi'nde ortalama yıllık 2 bin 500 tane mezun veriyoruz. Maalesef sektöre kazanım çok az. Modelistlik mesleğine ilginin artırılması ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenledik yarışmayı. Modelistlik mezunu olan öğrenciler farklı sektörlere yöneliyor. Oysa hazırgiyim sektörünün mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. Modelistlik maaşları aslında oldukça iyi." değerlendirmesini yaptı.

Geçen sene İHKİB'in destek verdiği 6 okulla düzenledikleri yarışmayı bu yıl İstanbul genelinde yapmayı başardıklarını ifade edern Keçik, etkinliğin sektördeki insan kaynağını artırmaya katkı sunacağını söyledi. İHKİB Eğitim Komitesi'nin sürekli mesleki eğitimle ilgili projeler geliştirdiğini anlatan Keçik, "Amaç eğitim olduğu sürece, destek aldığımız ve onaylandığımız sürece niye yapmayalım? Önemli olan sektörümüze kazandırmak..." dedi. Hazırgiyim sektörünün yıllık 17,6 milyar dolar ihracatla dünyada 5'inci, Avrupa Birliği'nde 3. büyük tedarikçi konumunda olduğunu hatırlatan Keçik, şöyle devam etti: "Biz Türkiye'de hızlı imalat yapmak zorundayız. Moda devamlı değişiyor, trend değişiyor. Global piyasanın bizden beklentisi bu. Devamlı trendlere uygun model üretmek. Bunun için de yetenekli modelistlere ihtiyacımız var. Çok modeli kısa sürede çevirmemiz gerekiyor." MEB Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin de, mesleki eğitimin sürdürülebilir olmasını istediklerini ifade belirterek, bu doğrultuda öğrencileri teşvik edici etkinlikleri desteklediklerini söyledi.