FİNANS

Modaya yön vereceklere yüzde 75 burs desteği

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 16:59 | Son Güncelleme

Modaya yön vereceklere yüzde 75 burs desteği

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, 2019-2020 öğretim yılında özel yetenek sınavıyla alacağı öğrencileri yüzde 75 burslu kabul edecek.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin moda ve tekstil tasarımı bölümü, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ile birlikte bölüme girecek öğrencileri özel yetenek sınavıyla kabul edecek.

Modaya yön vermek isteyen adaylar, ÖSYM’nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından 150 ve üstü puan almaları halinde özel yetenek sınavı için başvurabilecek. Başvuran adaylar, Özel Yetenek Çizim Sınavı ve sözlü görüşmede başarılı oldukları takdirde moda ve tekstil tasarımı bölümüne kabul edilecek. Kayıt yaptıran tüm adaylar, bölümde yüzde 75 burslu okuyacak.

Bölümlerini ve eğitim programlarını sektörlerin ihtiyaçlarını analiz ederek şekillendiren İstanbul Ticaret Üniversitesi, moda ve tekstil tasarımı bölümü ile de fark yaratıyor. Moda, tasarım, tekstil, deri, ayakkabı, saraciye, tekstil işletmeciliği ve tekstil pazarlama temel konularını bünyesinde bulunduran bölümde öğrenciler, ilk 2 yılda ortak eğitim, son 2 yılda moda tasarımı, tekstil, deri, ayakkabı ve saraciye ile tekstil işletmeciliği ve pazarlama konularında uzmanlaşıyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, sürekli kendini yenileme ilkesi üzerine kurulu. Öğrencilerin iyi yetişmiş birer mezun olabilmeleri için tüm olanakları seferber eden bölüm, öğrencileri Erasmus projesi kanalıyla bir yarıyıllarını yabancı bir ülkede geçirmeleri için de teşvik ediyor.

Öğrenciler, İstanbul Ticaret Odası (İTO) sayesinde uluslararası fuar ve etkinliklere katılabiliyor. İTO, staj ve mezuniyet sonrası iş bulmada da etkin desteğini sürdürüyor. Mesleki gezilerle ve çeşitli konferanslarla zenginleşen eğitim ve öğretimle dünya pazarında yer alabilecek.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü; giyim, dokuma, örme, baskı, deri konfeksiyonu, ayakkabı ve saraciye tasarımı ve üretimi alanlarında yaratıcı, özgün, estetik ölçütler doğrultusunda katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinden pazarlamasına kadar geçen süreçlerin uygulamalı ve teorik olarak öğretildiği programlardan oluşuyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü bünyesinde 3 tasarım stüdyosu, bilgisayarlı tasarım laboratuvarı, 3 farklı dokuma atölyesi, boya ve baskı laboratuvarı, giyim ve defile hazırlama atölyesi bulunuyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, her yıl düzenlediği "Bahar Konferansları" dizisiyle moda ve tekstil sektörünün duayenlerini öğrencilerle
buluşturuyor. Bu sayede bölüm öğrencileri, sektörle daha üniversite sıralarında tanışıyor, iş ve staj imkanları elde edebiliyor.

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