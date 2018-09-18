Model fabrika projeleri

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri'de hayata geçirilmesi planlanan model fabrika projelerine ilişkin, "Kayseri olarak bu projeye hazırız. Zaten çokça bir alt yapı çalışması yaptık. Son olarak da hem bakanlık hem de mevcut model fabrikaları ziyaret ederek sonuca vardırdık diyebiliriz." dedi.

Büyüksimitci, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "100 Günlük Eylem Planı"nın içerisinde açıkladığı model fabrika projesinin ardından KAYSO olarak alt yapı çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Bu proje ile sanayide verimliliğin artırılması ve dijital dönüşümün sağlanmasının amaçlandığını dile getiren Büyüksimitçi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın 100 günlük icraat açıklamasında Kayseri'de de model fabrika kurulmasıyla ilgili bir karar alınmıştı. Bununla ilgili biz 2 hafta önce KAYSO'dan, Kayseri Ticaret Odası'ndan ve Abdullah Gül Üniversitesinden bir heyeti Ankara'daki ve Bursa'daki model fabrikaları incelemek için gönderdik. Burada verimliliğin artırılması ve dijital dönüşüm sağlayacak fabrikaların kurulması amaçlanıyor. Sanayicilerin, eğitim verenlerin ve öğrencilerin eğitimi esas olacak. Kayseri'de daha verimli bir çalışma nasıl yaparız, dünyadaki rekabet ortamında firmalar olarak nasıl öne çıkarız gibi eğitimler verilecek."

- "Kayseri olarak hazırız"

Kasım ayında meclis kararını alarak Kayseri'de bu projenin bir an evvel hayata geçmesi için hızlı adımlar atacaklarını aktaran Büyüksimitçi, "Kayseri olarak bu projeye hazırız. Zaten çokça bir alt yapı çalışması yaptık. Son olarak da hem bakanlık hem de mevcut model fabrikaları ziyaret ederek sonuca vardırdık diyebiliriz." diye konuştu.

