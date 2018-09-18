FİNANS

Model fabrika projeleri

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

Mersin Girişimci İşadamları Derneği Başkanı Mehmet İzol: - "Model fabrikaların oluşturulması Mersin'i kısa sürede sanayi alanında üst noktalara taşıyacaktır. Mersin ticaret üssü haline gelecektir"

MERSİN (AA) - Mersin Girişimci İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri'de hayata geçirilmesi planlanan model fabrika projelerine ilişkin, "Model fabrikaların oluşturulması Mersin'i kısa sürede sanayi alanında üst noktalara taşıyacaktır. Mersin ticaret üssü haline gelecektir." ifadesini kullandı.

İzol, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri'de model fabrika projelerinin planlandığı ve fon kaynaklarının bulunduğu" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

Mersin'in model fabrikalarla kısa sürede farklı noktalara geleceğini belirten İzol, kentin konumu itibariyle Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağladığını ifade etti.

Sanayinin gelişmesi açısından teşviklerin önemine vurgu yapan İzol, şunları kaydetti:

"Model fabrikaların oluşturulması Mersin'i kısa sürede sanayi alanında üst noktalara taşıyacaktır. Mersin ticaret üssü haline gelecektir."

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