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Model fabrikada işçilere 'yalın üretim' eğitimi

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

ANKARA'da Sincan Organize Sanayi Bölgesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde kurulan Model Fabrika, sanayicilere hizmet vermeye başladı.

Model fabrikada işçilere 'yalın üretim' eğitimi

Haluk KARAASLAN-Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Sincan Organize Sanayi Bölgesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde kurulan Model Fabrika, sanayicilere hizmet vermeye başladı. Bölgede bulunan fabrikalarda çalışan işçiler, Model Fabrika'da 'yalın üretim' konusunda eğitiliyor. Geçen yıl aralık ayında kurulan Model Fabrika'da ilk grup işçilerin eğitimi tamamlandı. İşçilere 3 ay boyunca 'yalın üretim' eğitimi verildi. İşçiler, burada öğrendiklerini fabrikalarında uygulamak için işlerine döndü. Yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan, hata, maliyet, stok, işçilik geliştirme süreci, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların, en aza indirildiği üretim sistemi olan 'yalın üretim' ile üretimin artırılması hedefleniyor.
'HEDEF ORTAYA VERİMİ ÇIKARMAK'
Sincan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, yalın üretimin temel anlamda verimlilik anlamına geldiğini söyleyerek, "Fabrikalarımızda yaptığımız üretimlerde yaptığımız işlerin büyük bir kısmı katma değeri olmayan işler, yalın üretimden kastımız da üretim sırasında katma değeri olmayan işlerden prosesimizi ayıklayıp, ortaya verimi çıkarabilmek. Model fabrikamızda pinomatik pistonla uygulamaya çalışıyoruz. İlk etapta 5 kişiyle toplam 60 saniyede ürettiğimiz hattımızı, yalın üretim sonrasında 2,5 kişi ve 30 saniyeye düşürüyoruz. Bu da totalde 4 katına çıkmış bir verimlilik oluyor. Başka bir deyişle projenin başında yaptığımız işin yüzde 75’inin katma değeri olmadığı anlamına geliyor" dedi.
Yalın üretim yaparken yüksek teknolojiyi kullanmadıklarını sadece ellerindeki imkanları kullandıklarını anlatan Tütek, "Dijital öncesi muhakkak aşılması gereken bir sorundan bahsediyoruz. Bu işin en zor yanı da yalın dönüşüm sırasında biz insanı değiştirmeye çalışıyoruz. Firmanın yaşama kültürünü değiştirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu iş başlangıçta basit gibi görünse de dönüşüm hızı oldukça zaman alıyor. Gerçek anlamda bir verimlilikten bahsediyoruz" diye konuştu.
'HEDEFİMİZ MİNİMUM YÜZDE 20’LİK VERİM SAĞLAMAK'
Model fabrikada işçilerin dışında yöneticilere de eğitim verildiğini kaydeden Tütek, bu kapsamda 8 firmadan toplam 16 yöneticinin eğitiminin sürdüğünü söyledi. Tütek, "Her firmadan iki yetkiliye model fabrikamızda 28 tane yalın modülün eğitimini veriyoruz. Ardından bu kursiyerlerimiz firmalarında seçtikleri hatta öğrendiklerini uygulayacaklar. Buradan hedefimiz her hatta minimum yüzde 20’lik avantaj sağlayabilmek, bu da o hattan yüzde 20 daha az para kaybetmek anlamına geliyor" diye ifade etti.
Model fabrikanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Sanayi Odası, Sincan Organize Sanayi Bölgesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliği ile kurulduğunu söyleyen Tütek, "Hükümetimizin günlük eylem planı içerisinde Sanayi Bakanlığı’nın 14’ncü maddesinde geçen iki model fabrikadan bir tanesi Ankara, diğeri Bursa olarak planlandı. Devamında Türkiye içerisinde 10 tane model fabrika kurulması kararlaştırıldı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Model fabrikada işçilere 'yalın üretim' eğitimi

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