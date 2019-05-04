BALIKESİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İlkini geçen sene sonunda Ankara'da, ikincisini geçtiğimiz mart ayında Bursa'da açtığımız Model Fabrikalarımızın sayısını 2020'ye kadar 7'ye çıkarmayı planlıyoruz." dedi. Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Vodafone iş birliğinde Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, farklı ve zorlayıcı bir küresel konjonktürden geçtiklerini söyledi. Pek çok ülkede büyüme oranlarına ilişkin tahminlerin aşağı doğru revize edildiğini aktaran Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "Küresel ekonomi son 8 yılda ortalama yüzde 3,8 büyüdü. Önümüzdeki 5 senenin öngörüsü ise yüzde 3,5 ki muhtemelen bu daha da aşağı doğru revize edilecek. Bir taraftan petrol fiyatları yükseliyor, diğer taraftan ticaret savaşları ve Brexit konusundaki belirsizlikler öngörülebilirliği azaltıyor.

Tüm bunlar yaşanırken işin bir başka boyutu da teknolojide yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm. Bunun etkilerini de üretimde ve tüketimde gayet net bir biçimde görüyoruz. Dolayısıyla hedeflerimizi somut bir şekilde belirlemek çok önem kazanıyor.

Risklerin farkında olarak, fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız.

Kendimize yeni fırsatlar, yeni çıkışlar oluşturmak zorundayız." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bizi Tuğba’nın desteğine muhtaç etme Yarabbi! Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak? Tüpraş'a "inovasyon stratejisi"nde birincilik ödülü

- Milli Teknoloji Hamleleri Varank, Milli Teknoloji Hamleleri ile sanayinin tüm alt sektörlerinde yerli ve milli kaynaklardan en iyi şekilde yararlanarak teknoloji öncülüğünde ilerlemeyi hedeflediklerini anlattı. "Önümüzdeki seçimsiz dönem, hedeflerimizi gerçekleştirmek adına benzersiz bir imkanı ülkemize sunuyor.

Bu dönem ekonomik atılım ve inşallah reform dönemi olacak." ifadelerini kullanan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı perspektifinden baktıklarında, yerlileştirme politikalarından teşvik sisteminin revizesine, dijitalleşmeden bölgesel kalkınmaya varıncaya dek pek çok alanda somut yol haritaları ve atacakları adımların olacağını belirtti. Dijitalleşmeye uyum sağlamak ve dijital dönüşümü yapısal temellerine uygun bir şekilde başarmanın, rekabet üstünlüğü kazanmak için artık kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti: "Bakanlıkça bu alanda attığımız adımlar var.

Geçen sene Dijital Türkiye Yol Haritasını açıkladık. Kendimizi elbette sadece bu metinle sınırlandırmayacağız.

Önümüzdeki dönemde somut, proje bazlı ilerlemenin, hem sürecin yönetimi hem de oluşan etkiyi ölçme açısından daha faydalı olacağını düşünüyoruz.

Yine TOBB ve diğer iş dünyası kuruluşlarının yer aldığı Dijital Dönüşüm Platformunun da proje bazlı çalışmasında yarar olduğuna inanıyoruz.

Bu işin liderliğini bakanlık olarak sürdürmeye devam edeceğiz.

İş dünyası kuruluşlarımızın proje önerilerini de bu projelerin fizibilitesi ve üreteceği katma değerin etkisi açısından tartışmak istiyoruz. Az laf, çok iş ilkesiyle yol almanın derdindeyiz."