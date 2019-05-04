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"Model Fabrikalarımızın sayısını 2020'ye kadar 7'ye çıkarmayı planlıyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 14:12 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: (1) - "İlkini geçen sene sonunda Ankara'da, ikincisini geçtiğimiz mart ayında Bursa'da açtığımız Model Fabrikalarımızın sayısını 2020'ye kadar 7'ye çıkarmayı planlıyoruz" - "Önümüzdeki seçimsiz dönem, hedeflerimizi gerçekleştirmek adına benzersiz bir imkanı ülkemize sunuyor. Bu dönem ekonomik atılım ve inşallah reform dönemi olacak"

BALIKESİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İlkini geçen sene sonunda Ankara'da, ikincisini geçtiğimiz mart ayında Bursa'da açtığımız Model Fabrikalarımızın sayısını 2020'ye kadar 7'ye çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Vodafone iş birliğinde Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, farklı ve zorlayıcı bir küresel konjonktürden geçtiklerini söyledi.

Pek çok ülkede büyüme oranlarına ilişkin tahminlerin aşağı doğru revize edildiğini aktaran Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel ekonomi son 8 yılda ortalama yüzde 3,8 büyüdü. Önümüzdeki 5 senenin öngörüsü ise yüzde 3,5 ki muhtemelen bu daha da aşağı doğru revize edilecek. Bir taraftan petrol fiyatları yükseliyor, diğer taraftan ticaret savaşları ve Brexit konusundaki belirsizlikler öngörülebilirliği azaltıyor.
Tüm bunlar yaşanırken işin bir başka boyutu da teknolojide yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm. Bunun etkilerini de üretimde ve tüketimde gayet net bir biçimde görüyoruz. Dolayısıyla hedeflerimizi somut bir şekilde belirlemek çok önem kazanıyor.
Risklerin farkında olarak, fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız.
Kendimize yeni fırsatlar, yeni çıkışlar oluşturmak zorundayız."

- Milli Teknoloji Hamleleri

Varank, Milli Teknoloji Hamleleri ile sanayinin tüm alt sektörlerinde yerli ve milli kaynaklardan en iyi şekilde yararlanarak teknoloji öncülüğünde ilerlemeyi hedeflediklerini anlattı.

"Önümüzdeki seçimsiz dönem, hedeflerimizi gerçekleştirmek adına benzersiz bir imkanı ülkemize sunuyor.
Bu dönem ekonomik atılım ve inşallah reform dönemi olacak." ifadelerini kullanan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı perspektifinden baktıklarında, yerlileştirme politikalarından teşvik sisteminin revizesine, dijitalleşmeden bölgesel kalkınmaya varıncaya dek pek çok alanda somut yol haritaları ve atacakları adımların olacağını belirtti.

Dijitalleşmeye uyum sağlamak ve dijital dönüşümü yapısal temellerine uygun bir şekilde başarmanın, rekabet üstünlüğü kazanmak için artık kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Bakanlıkça bu alanda attığımız adımlar var.
Geçen sene Dijital Türkiye Yol Haritasını açıkladık. Kendimizi elbette sadece bu metinle sınırlandırmayacağız.
Önümüzdeki dönemde somut, proje bazlı ilerlemenin, hem sürecin yönetimi hem de oluşan etkiyi ölçme açısından daha faydalı olacağını düşünüyoruz.
Yine TOBB ve diğer iş dünyası kuruluşlarının yer aldığı Dijital Dönüşüm Platformunun da proje bazlı çalışmasında yarar olduğuna inanıyoruz.
Bu işin liderliğini bakanlık olarak sürdürmeye devam edeceğiz.
İş dünyası kuruluşlarımızın proje önerilerini de bu projelerin fizibilitesi ve üreteceği katma değerin etkisi açısından tartışmak istiyoruz. Az laf, çok iş ilkesiyle yol almanın derdindeyiz."

- "Model Fabrikalarımızın sayısını 2020'ye kadar 7'ye çıkarmayı planlıyoruz"

Bakan Varank, başarılı bir dijitalleşme için iyi eğitilmiş iş gücüne ihtiyaç olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz sene İŞKUR'la bir protokol imzaladık. Böylece dijitalleşme alanında mesleki eğitim kursları ve iş başı eğitim programlarının düzenlenmesini, dijitalleşmeyle kaybolacak mesleklerde çalışanlara farklı beceri ve yeteneklerin kazandırılmasını hedefliyoruz.
Kalkınma ajanslarımız, bu sene Milli Eğitim Bakanlığıyla iş birliği içinde mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri de önceleyecek. Bu kapsamda, usta-çırak buluşmaları, sanayici-mezun buluşmaları, liderler programı ve meslek lisesi eşleştirme faaliyetleri gibi projelerimizi hayata geçireceğiz. Ajanslarımız, KOBİ'lerin ve yeni girişimlerin e-ticarete yönlendirilmesi için eğitim destekleri sunmaya da devam edecek."

Verimlilik ve dijital dönüşüm alanında attıkları en somut adımlardan birinin de Model Fabrikalar olduğunu anımsatan Varank, "İlkini geçen sene sonunda Ankara'da, ikincisini geçtiğimiz mart ayında Bursa'da açtığımız Model Fabrikalarımızın sayısını 2020'ye kadar 7'ye çıkarmayı planlıyoruz. Sanayicimiz ve teknik personelimiz bu model fabrikalarda uygulamalı verimlilik ve dijital dönüşüm eğitimi alabiliyor. Daha sonra da bu işletmelere dijital dönüşümü gerçekleştirmeleri için danışmanlık hizmeti de veriliyor.
Model Fabrikalar sadece kuruldukları illerle sınırlı kalmıyor, çevredeki illere de hizmet verebiliyorlar. Dolayısıyla komşunuz Bursa'daki fabrika, Balıkesir sanayisini eğitim ve uygulamalı danışmanlık programlarıyla daha da ileriye götürülebilir. Bundan en iyi şekilde faydalanmak, sanayici ve üreticilerimize rekabet üstünlüğü ve verimlilik olarak geri dönecektir." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

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balikesir Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye Teknoloji Buluşmaları

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