"Model fabrikaların sayısını 2022'ye kadar 10'a çıkarmayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ankara'dan sonra Bursa'da ikinci örneğini deneyimlediğimiz model fabrikaların sayısını 2022 yılına kadar 10'a çıkarmayı, böylece deneyimsel öğrenme vizyonu, sanayicimizin verimliliği ve dijital dönüşüm alanlarında ülkemizin yükselmesini hedefliyoruz." dedi.

Oktay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde "Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Bursa Model Fabrikası"nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, teknolojinin hayatın her yerinde ve her anında olduğunu söyledi.

Günlük yaşantı, tüketim alışkanlıkları ve dünyadaki üretim modellerinin yeni teknolojik eğilimlere göre şekillendiğine ve dönüşüme uğradığına işaret eden Oktay, ekonomik rekabet ve kaynak verimliliği kurallarının teknolojik ilerlemelere göre her gün yeniden belirlendiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle devam etti:

"Bu dönemin kazananları, teknolojiyi sadece geliştiren veya sadece tüketenler değil ama onları yönlendiren ve üretime hızla adapte edebilenler olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli teknoloji hamlemizin bir parçası olan 'Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi' vizyonumuzla Türkiye'nin daha da gelişmesi için var gücümüzle gayret gösteriyoruz.

Hedeflerimize giden yolun yüksek katma değerli üretim, verimlilik, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadan geçtiğinin bilincindeyiz. Hiçbir hedef bizim için nihai hedef değil. Hedefe ulaşmaya yaklaşmaya başladığımızda biz yeni hedefleri koyarız. Dolayısıyla hedefe erken ulaşan Bursa inşallah Türkiye'ye de Bursa'dan farklı bir liderlik, önderlik yapıyor olacak. Hedeflere ulaştık diye 2023 yılına kadar rahatlık yok."