FİNANS

"Modern sulama tarımda verimliliği artırıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2019 10:05 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor" - "Şanlıurfa'da bu sene yapılan sulu tarım sayesinde 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar 230 milyon lira katkı sağlandı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerini doğrudan ve dolaylı olarak artırdığını belirterek, "Şanlıurfa'da bu sene yapılan sulu tarım sayesinde 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar 230 milyon lira katkı sağlandı." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa ve ilçelerinde tamamlanan sulama sezonunda toplam 3 milyon 40 bin 330 dekar tarım arazisi sulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerini doğrudan ve dolaylı olarak artırdığını belirterek, "Şanlıurfa'da bu sene yapılan sulu tarım sayesinde 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar 230 milyon lira katkı sağlandı." bilgisini paylaştı.

Pakdemirli, GAP kapsamında yer alan Şanlıurfa'nın bereketli topraklarını hayata geçirecekleri projelerle suyla buluşturmaya devam edeceklerine dikkati çekerek, "Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli modern sulama Şanlıurfa tarım ve orman bakanı

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