FİNANS

Moğolistan'nın jeneratörleri Biga'da onarılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 11:51 | Son Güncelleme

Türkiye'ye yaklaşık 6 bin kilometre uzaklıkta bulunan Moğolistan'daki bir altın madeninde kullanılan jeneratörlerin bakım ve onarımı, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir atölyede gerçekleştiriliyor - Atölyenin sahibi Ayhan Erişen: - "Sağ olsunlar Moğolistanlı arkadaşlar bize inandılar. 6 bin kilometreden Biga'ya getirilen üçüncü jeneratör. Daha önce de tamirlerini biz yapmıştık. Arızalarını giderip kendilerine teslim ettik" - Moğolistanlı şirketin makine mühendisi Renante Novio: - "Madende kullanılan her biri 15 ton ağırlığında 20 jeneratörün onarım aşamasını bizzat gelip göreceğim"

ÇANAKKALE (AA) - SERTEN AKKAYA - Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir atölyede, Moğolistan'da faaliyet gösteren altın madeninden getirilen jeneratörlerin tamir ve bakımı yapılıyor.

Biga 2 Nolu Sanayi Sitesi'nde bulunan Onurlar Marin Tamir Atölyesinin sahibi Ayhan Erişen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arızalı makineyi 15 gün içinde 6 kişilik ekip ile çalışarak çalışır duruma getirdiklerini söyledi.

Bu makinelerin çok değerli ve tamirinin zor olduğunu vurgulayan Erişen, Moğolistan Türkiye'ye çok uzak olmasına rağmen ustalık ve kaliteden dolayı kendilerinin tercih edildiğini kaydetti.

Aynı altın madeni şirketi ile uzun süreli bir iş süreci yaşadıklarını dile getiren Erişen, şöyle konuştu:

"6 bin kilometreden Biga'ya getirilen üçüncü jeneratör. Daha önce de tamirlerini biz yapmıştık. Arızalarını giderip kendilerine teslim ettik. Sağ olsunlar Moğolistanlı arkadaşlar bize inandılar. Referanslarımız vardı. Moğolistan'dan yola çıkan 15 ton ağırlığındaki jeneratör önce gemi ile İzmir'e oradan da kara yolu ile Biga'ya işletmemize getiriliyor. Tamirini tamamlayıp nasipse geri yolcu edeceğiz. Giden araçla diğer arızalı olan makineleri atölyemize getirecekler. Bir yıldan bu yana çalışıyoruz. Dördüncü makine de gelecek inşallah buraya. Onu da Biga'da tamir edip göndereceğiz. Alman piyasasındaki yatların ve askeri gemilerin hepsinde kullanılan motorlar yüksek teknolojiye sahipler. Bu nedenle büyük makinelerin onarımları ve tamirleri güç oluyor ama biz Biga'da başarılı çalışmalar ortaya koyuyoruz."

- "Bigalı atölye ile çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Maden firmasının Filipinli makine mühendisi Renante Novio ise Biga'ya gelerek çalışmalarını yerinde takip etti.

Farklı şirketlerle görüşme yaptıklarını ve Biga'ya yönlendirildiklerini dile getiren Novio, "Arkadaşlarımızdan Biga'daki iş sahasının iyi olduğunu, işlerinde en iyi olduklarının bilgisini aldık. Madende kullanılan her biri 15 ton ağırlığında 20 jeneratörün onarım aşamasını bizzat gelip göreceğim. Her şey yolunda gidiyor. Biga'daki atölye ile çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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