FİNANS

Money China-Çin yabancılara yönelik kota ticareti kurallarını kaldırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 12:53 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ağustos (DHA)

PARTNERTürkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu
Bisam: Açlık sınırı 1,981, yoksulluk sınırı 6,854 liraya yükseldiBisam: Açlık sınırı 1,981, yoksulluk sınırı 6,854 liraya yükseldi
EKONOMİ KİTAPLIĞI - Borsa Sihirbazları - Zirvedekilerle RöportajlarEKONOMİ KİTAPLIĞI - Borsa Sihirbazları - Zirvedekilerle Röportajlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Dev bankadan önemli altın tahmini!

Dev bankadan önemli altın tahmini!

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Akaryakıt fiyatlarına beklenen indirim geldi

Akaryakıt fiyatlarına beklenen indirim geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattı

Kurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattı

Türkiye-Ukrayna İş Forumu

Türkiye-Ukrayna İş Forumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TGDF’den iş birliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TGDF’den iş birliği

Bisam: Açlık sınırı 1,981, yoksulluk sınırı 6,854 liraya yükseldi

Bisam: Açlık sınırı 1,981, yoksulluk sınırı 6,854 liraya yükseldi

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Borsa Sihirbazları - Zirvedekilerle Röportajlar

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Borsa Sihirbazları - Zirvedekilerle Röportajlar

Türkiye ve İsviçre’den blockchain işbirliği

Türkiye ve İsviçre’den blockchain işbirliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.