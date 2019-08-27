Monster Notebook Avrupa pazarına açılıyor

Monster Notebook CEO'su Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, şirket olarak, yaklaşık 20 yıl önce şirketin temellerini attıkları ilk günden itibaren en büyük hayallerinden birinin Türkiye'den bir dünya markası çıkarmak olduğunu söyledi.

Bilgisayar oyunları pazarının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla büyüdüğüne dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'de 30 milyon aktif oyuncu bulunduğunu ve pazardaki toplam oyun gelirinin yaklaşık 850 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, dünyada toplam oyun gelirinin 46 milyar dolar ile Hollywood'un gelirlerini aştığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Biz kurulduğumuz ilk günden itibaren bir alana odaklandık: performans. Oyuncuların ihtiyacı olan ve iş hayatında yüksek performans isteyenlere bilgisayar üretiyoruz. Oyun bilgisayarı bizim tüm gücümüzle sahiplendiğimiz bir alan. Bugün oyun bilgisayarı dediğiniz zaman Türkiye’de pek çok insan Monster Notebook markasını tanıyor ve biliyor. Şimdi de bir başka hayalimiz gerçek olsun istiyoruz. Türkiye’den bir marka dünyaya açılsın, markamız Türkiye sınırları dışında da güvenilen ve bilinen bir marka haline gelsin."

Yılmaz ayrıca, en önem verdikleri konulardan birinin müşteri memnuniyeti olduğunu ve şirket olarak müşterilerinin sorunlarını çözmeyi birinci öncelik olarak gördüklerini belirterek, "Tüm ürünlerimizde 2 yıl garanti veriyoruz ve bu süre içinde üründe kullanıcı hatası yok ise karşılaşabilecekleri sorunlar için ücret almıyoruz. Kullanıcılarımızın şikayetlerini en erken 1 saat, en geç 3 iş günü içerisinde çözebiliyoruz. Bir sorun yaşarlarsa daima onların yanında olduğumuzu ve her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu hissettiriyoruz." ifadelerini kullandı.