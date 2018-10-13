FİNANS

Monster oyun bilgisayarları Ankaralı oyunseverlerle buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

Yerli oyun bilgisayarı üreticisi Monster Notebook, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük oyun bilgisayarı mağazasını Ankara'da açtı - Monster Notebook Genel Müdürü İlhan Yılmaz: - "Oyun sektörü çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Türkiye'de 30 milyonun üzerinde oyuncu var ve pazar çok hızlı büyüyor. Biz de buradaki ana oyunculardan biri olmak için ciddi bir gayret sarfediyoruz" - "Bundan sonra Avrupa'ya açılmayı düşünüyoruz. Bunun için de ilk hedefimiz Almanya'da bir mağaza açmak" - "İsteyen herkes mağazamıza gelebilir, dilediği kadar kalabilir. İstediği bilgisayar modelini sınırsız süreyle istediği kadar deneyimleyebilir"

Yerli yüksek performanslı oyun bilgisayarı üreticisi Monster Notebook, meraklılarının oyun oynayıp ürünler hakkında bilgi sahibi olabileceği üçüncü mağazasını Ankara'nın Çukurambar ilçesinde açtı.

Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyüğü olan mağazaya, oyunseverler, sektörü yakından takip edenler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Monster Notebook Genel Müdürü İlhan Yılmaz, oyuncular için yüksek performanslı taşınabilir bilgisayarlar üretme fikriyle yola çıktıklarını söyledi.

Yılmaz, Türkiye'de uyguladıkları bu konseptin dünyanın hiçbir yerinde bu odak noktasında yapılmadığını belirterek, "Oyun sektörü çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Türkiye'de 30 milyonun üzerinde oyuncu var ve pazar çok hızlı büyüyor. Biz de buradaki ana oyunculardan biri olmak için ciddi bir gayret sarfediyoruz." dedi.

Monster Notebook'un yatırımlarına ve kullanıcılarına en iyi oyun bilgisayarlarını mümkün olan en uygun fiyatlarla sunmaya devam edeceğini dile getiren Yılmaz, "Bundan sonra Avrupa'ya açılmayı düşünüyoruz. Bunun için de ilk hedefimiz Almanya'da bir mağaza açmak." diye konuştu.

Oyunlar ve bilgisayarların kullanımına ilişkin deneyim şansı sunan mağazalarını bir yaşam alanı olarak kurguladıklarını anlatan Yılmaz, mağazayı, gerçek dünyadan bir oyunun içine geçişi sağlamak için dizayn ettiklerini söyledi.

Yılmaz, sadece oyun değil, sanal gerçeklik uygulamaları gibi en yeni teknolojilerin bir arada olduğu bir konsepti tüketicilere sunduklarını belirterek, "İsteyen herkes mağazamıza gelebilir, dilediği kadar kalabilir. İstediği bilgisayar modelini sınırsız süreyle istediği kadar deneyimleyebilir." ifadesini kullandı.

Ürünlerin çok yüksek performanslı, hem oyun hem de mühendislik, mimarlık, tasarım, animasyon, kurgu programlarını destekleyebilen bilgisayarlar olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Oynayamadığınız oyun olursa iade garantisi veriyoruz." dedi.

Yılmaz, dünya markalarının bu konseptte sattıkları ürünler bulunduğunu ancak sadece bu segmente odaklı olan başka markanın bulunmadığını belirterek, "Dağıtım kanallarını ortadan kaldırarak aynı performanstaki benzer ürünlerle kıyaslandığında yüzde 5-20 arasında fiyat avantajı da sunuyoruz." diye konuştu.

- Karma gerçeklik odasında sanal gerçeklik deneyimi

Kullanıcılara 2005 yılından beri yüksek performanslı iş istasyonları ve oyun dizüstü bilgisayar modellerini sunan Monster Notebook, ziyaretçilerine bu bilgisayarları bizzat deneme fırsatı sunuyor ve kullanıcılarına teknik servis desteği de veriyor. Mağazada markanın ürettiği oyun bilgisayarlarına ilaveten mekanik oyuncu klavyesi, oyuncu kulaklığı ve faresi gibi oyun tutkunlarının ilgi duyduğu diğer Monster ürünleri de yer alıyor.

Mağazadaki "Karma Gerçeklik Odası" (mixed reality) ile ziyaretçilere çok boyutlu sanal gerçeklik deneyimi sunuluyor.

Monster oyun bilgisayarlarında core i7 ve core i5 işlemcileri ve dünyanın en güçlü ekran kartlarından gtx 10 serisi grafik kartları kullanılıyor.

Bilgisayarlarda yüksek hızlı bellekler ve ssd depolama üniteleri yer alıyor. Bu da oyunların ve programların yükleme ve çalışma sürelerini kısaltıyor.

Açılışta ayrıca, oyun karakterlerinin canlandırıldığı bir gösteri sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Monster Notebook Yerli yüksek performanslı oyun bilgisayarı

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