FİNANS

Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 21:20 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü. Moody's ayrıca notunu düşürdüğü bankaları da kapsayan 19 finansal kurum hakkında not izleme kararı aldı.

Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü. Moody's ayrıca notunu düşürdüğü bankaları da kapsayan 19 finansal kurum hakkında not izleme kararı aldı.

FONLOMA PROFİLLERİNE OLUMUSUZ ETKİSİ

Kuruluştan yapılan açıklamada, "not düşürmelerin, kurumların fonlama profilleri üzerinde olumsuz etkisiyle birlikte Türkiye'nin çalışma ortamının bozulmasını yansıttığı" belirtildi. Moody's not izlemelerin, "çalışma ortamının daha bozulma ihtimali ve bunun bankaların bağımsız kredi gücü üzerindeki etkisine" odaklanacağını yazılı olarak bildirdi.

Moody's ayrıca 6 Türk Banka tarafından verilen ipotekli tahvillerin de not düşürme için izlemeye alındığını açıkladı.

(Bloomberg)

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Bakan Zeybekci: Türkiye'nin de ABD'ye karşı önlemleri genişleyecekBakan Zeybekci: Türkiye'nin de ABD'ye karşı önlemleri genişleyecek
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı'nda değişiklik talebiİş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı'nda değişiklik talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
moody's türk türk bankası banka

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

İşte 2018'in en çok satan otomobilleri

İşte 2018'in en çok satan otomobilleri

Enerji Bakanı Albayrak, Balıkesir'de bor karbür tesisi kurulacağını açıkladı

Enerji Bakanı Albayrak, Balıkesir'de bor karbür tesisi kurulacağını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Zeybekci: Türkiye'nin de ABD'ye karşı önlemleri genişleyecek

Bakan Zeybekci: Türkiye'nin de ABD'ye karşı önlemleri genişleyecek

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı'nda değişiklik talebi

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı'nda değişiklik talebi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'li şirketlere 'antidamping' soruşturması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'li şirketlere 'antidamping' soruşturması

Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini aldı

Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini aldı

BTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğinde

BTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğinde

Gayrimenkul işlemleri noterlere devredilecek

Gayrimenkul işlemleri noterlere devredilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.