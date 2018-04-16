FİNANS

Moody's'ten kritik Türk Lirası uyarısı!

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2018 11:59 | Son Güncelleme

Moody's "Lirada devam eden zayıflık düşük döviz rezervi ve dış kırılganlık nedeniyle Türkiye ekonomisi için sorun oluşturuyor ve kredi notu için negatif." değerlendirmesinde bulundu.

Moody's'ten kritik Türk Lirası uyarısı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, zayıf Türk Lirası'nın tarihin en düşük seviyelerine gerilemesini kredi notu açısından negatif değerlendirdi.

Kuruluşa göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırmaması durumunda Türk Lirası'nda değer kaybı yeniden ön plana çıkabilir.

Moody's'in değerlendirme notunda,"Lirada devam eden zayıflık düşük döviz rezervi ve dış kırılganlık nedeniyle Türkiye ekonomisi için sorun oluşturuyor ve kredi notu için negatif." denildi.

Ayrıca Moody's, Türkiye'de yüksek enflasyon ve zayıf dış pozisyonun nedeninin aşırı ısınan ekonomi olduğunu belirterek, "Yüzde 10 seviyesindeki enflasyon merkez bankası hedefinin oldukça üzerinde ve liranın son değer kaybıyla daha da yükselecek." dedi.

Hükümet yetkililerinin Türk Lirası'ndaki değer kaybına karşı gerektiğinde harekete geçilebileceği mesajına da değinen Moody's, "Bu mesajları Para Politikası Kurulu'nun iki hafta sonra gerçekleşecek toplantısında faiz artırımları takip etmezse lira yeniden baskı alında kalabilir." dedi.

Moody's'e göre bu gergin durum Türkiye'nin dinamik ekonomisi ve çok güçlü mali rasyolarından gelen temel gücü ile kredi notunun Mart ayında Ba2'den Ba1'e düşürmelerine de neden olan yüksek ve giderek artan dış kırılganlığı arasındaki hassas dengenin de önemli bir testi niteliğinde.

Moody's'in uzun vadeli dış borcun vadesi gelen itfaları üzerine kısa vadeli dış borç ödemelerini ekleyerek resmi rezervlere oranladığı dış kırılganlık göstergesi Türkiye için yüzde 200'ün üzerinde.

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moody's BIST 100 endeksi TL
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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