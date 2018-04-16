Moody's'ten kritik Türk Lirası uyarısı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, zayıf Türk Lirası'nın tarihin en düşük seviyelerine gerilemesini kredi notu açısından negatif değerlendirdi.

Kuruluşa göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırmaması durumunda Türk Lirası'nda değer kaybı yeniden ön plana çıkabilir.

Moody's'in değerlendirme notunda,"Lirada devam eden zayıflık düşük döviz rezervi ve dış kırılganlık nedeniyle Türkiye ekonomisi için sorun oluşturuyor ve kredi notu için negatif." denildi.

Ayrıca Moody's, Türkiye'de yüksek enflasyon ve zayıf dış pozisyonun nedeninin aşırı ısınan ekonomi olduğunu belirterek, "Yüzde 10 seviyesindeki enflasyon merkez bankası hedefinin oldukça üzerinde ve liranın son değer kaybıyla daha da yükselecek." dedi.

Hükümet yetkililerinin Türk Lirası'ndaki değer kaybına karşı gerektiğinde harekete geçilebileceği mesajına da değinen Moody's, "Bu mesajları Para Politikası Kurulu'nun iki hafta sonra gerçekleşecek toplantısında faiz artırımları takip etmezse lira yeniden baskı alında kalabilir." dedi.