FİNANS

Moody's AB'nin kredi notunu teyit etti

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2018 00:58 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, AB'nin uzun vadeli kredi notunu "Aaa" ve not görünümünü "durağan" olarak koruduğunu açıkladı

WASHINGTON (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa Birliğinin (AB) "Aaa" seviyesindeki kredi notunu teyit etti.

Kuruluşun sitesinde yer alan açıklamaya göre, AB'nin uzun vadeli kredi notu "Aaa" ve not görünümünü "durağan" olarak korundu.

Açıklamada, teyit kararının, AB'nin en yüksek notlara sahip olan üyelerinin Birliğin finansal göstergelerini korumaya yönelik güçlü desteklerini ve başarılı bütçe yönetimini yansıttığı bildirildi. Ayrıca, AB'nin kredi itibarının İngiltere'nin birlikten ayrılmasından kaynaklanan olumsuz etkilere karşı koyacak güçte olduğu kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in en yüksek kredi notu olan "Aaa" ile değerlendirdiği AB ülkeleri arasında Almanya, Danimarka, Hollanda ve İsveç yer alıyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak
Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldiJaponya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Kredi Notu moody's

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Sürücülere uyarı! Ağır cezası var

Sürücülere uyarı! Ağır cezası var

Japonya'da tattığı süt reçelini üretti, dünyaya satıyor

Japonya'da tattığı süt reçelini üretti, dünyaya satıyor

Karafilköy, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

Karafilköy, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak

23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak

Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi

Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi

Temmuz’da, kullanılan krediler yıllık yüzde 26 artışla 2.585 milyar lira oldu

Temmuz’da, kullanılan krediler yıllık yüzde 26 artışla 2.585 milyar lira oldu

Türkiye ve Güney Kore müteahhitleri güçlerini birleştiriyor

Türkiye ve Güney Kore müteahhitleri güçlerini birleştiriyor

İŞKUR: Ağustos'ta kayıtlı işsizler 2 milyon 751 bin 845 kişi

İŞKUR: Ağustos'ta kayıtlı işsizler 2 milyon 751 bin 845 kişi

ASÜD'den 'ABD'den süt ithalatı yapılacak' haberlerine açıklama geldi

ASÜD'den 'ABD'den süt ithalatı yapılacak' haberlerine açıklama geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.