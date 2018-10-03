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Moody’s: Anlaşmasız Brexit Avrupa havacılık ve savunma şirketleri için risk

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 15:02 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's Investor Service, zorlu bir Brexit sürecinin Avrupa havacılık ve savunma şirketleri için risk oluşturacağı uyarısı yaptı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's Investor Service, zorlu bir Brexit sürecinin Avrupa havacılık ve savunma şirketleri için risk oluşturacağı uyarısı yaptı.
Birleşik Krallık altı aydan kısa bir süre içinde Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılacak; ancak, bu ayrılığın koşulları henüz belirlenmiş değil.
Moody’s notunda, Rolls Royce ve Airbus gibi büyük firmaların, yedek parça ve ekipmanlarını sınır ötesine taşırken, sınırda yaşanacak sorunlar sebebiyle gecikmeler olacağı ve parçaların sertifikalandırılmak zorunda olacağı belirtildi.
Notta, havacılık ve savunma sektörlerindeki büyük firmaların, üretim planlamalarına daha fazla dikkat etmesi gerekeceğini ve konumlarını değiştirmeleri halinde planlama süresinin uzunluğu ve maliyetlerin yüksek olması sebebiyle anlaşmasız bir Brexit’ten büyük zarar göreceğine işaret edildi.
Moody’s bunun yanında, Birleşik Krallık ve AB’nin anlaşmasız bir Brexit ile Dünya Ticaret Örgütü’nün kuralları ile ticaret yapmaktan kaçınmak isteyeceği değerlendirmesinde bulundu.

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