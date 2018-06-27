FİNANS

Moody's güçlü ABD dolarının gelişen piyasalara etkisini değerlendirdi

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 21:44 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's: - "ABD dolarındaki güçlü yükseliş büyük miktarda dış finansmana ihtiyaç duyan gelişen piyasa ülkelerinin kredilerine ilişkin riskleri artırıyor" - "Nisan ayının ortasından bu yana ABD dolarındaki güçlenme, birkaç gelişen piyasa ülkesinin para birimlerinde ve döviz rezervlerinde sert düşüşe neden oldu"

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD dolarındaki güçlü yükselişin büyük miktarda dış finansmana ihtiyaç duyan gelişen piyasa ülkelerinin kredilerine ilişkin riskleri artırdığını belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "ABD dolarındaki güçlü yükseliş büyük miktarda dış finansmana ihtiyaç duyan gelişen piyasa ülkelerinin kredilerine ilişkin riskleri artırıyor. Nisan ayının ortasından bu yana ABD dolarındaki güçlenme, birkaç gelişen piyasa ülkesinin para birimlerinde ve döviz rezervlerinde sert düşüşe neden oldu. Bu durum yüksek seviyede dış finansman ihtiyacı olan ülkeler için kredi risklerini artırıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gelişen piyasa ülkeleri içerisinde ABD dolarındaki artış ve dış finansman ihtiyacı nedeniyle risklere en çok maruz kalanların Arjantin, Gana, Moğolistan, Pakistan, Sri Lanka, Türkiye ve Zambiya olduğu belirtildi.

Gelişen ülkeler içerisinde Şili, Kolombiya, Endonezya ve Malezya'nın da benzer risklere maruz kalmasına rağmen mevcut finansal ve kurumsal tamponların yakın vadeli kırılganlıkları azalttığı kaydedildi.

Moody's açıklamasında, Brezilya, Çin, Meksika ve Rusya'nın dış finansman ihtiyacına daha az ihtiyaç duyması nedeniyle ABD dolarındaki artışa ve sıkılaşan dış finansman koşullarına karşı kırılganlıklarının gelişen ülkeler içerisinde en düşük seviyede olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Moody's Küresel Ülke Riskleri Grubu Direktörü Alastair Wilson, "Büyük miktarda cari açıkları olan, yüksek seviyede dış finansman geri ödemesi olan ve dikkate değer seviyede döviz cinsinden kamu borcu olan ülkeler güçlü ABD dolarının etkilerine en çok maruz kalanlar." yorumunda bulundu.

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