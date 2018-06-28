FİNANS

Moody's: Güçlü dolar gelişen ülkelerin kredi riskini artırıyor (2)

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 10:21 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's Investor Service, Nisan ayı ortasından bu yana güçlenen doların, para birimlerindeki değer kaybına bağlı olarak gelişmekte olan birçok ülkenin kredi riskini artırdığı uyarısı yaptı.

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Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Haziran (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's Investor Service, Nisan ayı ortasından bu yana güçlenen doların, para birimlerindeki değer kaybına bağlı olarak gelişmekte olan birçok ülkenin kredi riskini artırdığı uyarısı yaptı.
Moody's Küresel Ülke Riskleri Grubu Direktörü Alastair Wilson, "Doların etkilerine en çok açık olanlar, büyük miktarda cari açığı, yüksek düzeyde dış finansman geri ödemesi ve dikkate değer düzeyde döviz bazlı kamu borcu olan ülkeler" dedi.
Moody’s raporunda ayrıca, geçmişte deneyimlenen şoklar, dış finansmana olan güvenlerini azaltma yönünde yeni düzenlemelere yol açmadığı sürece, gelişmekte olan piyasaların dış finansmana bağlı olarak oluşacak olan şoklardan daha çok etkileneceği vurgulandı.
Moody's yayınladığı raporunda, güçlü doların;
- Arjantin, Gana, Moğolistan, Pakistan, Sri Lanka, Türkiye ve Zambiya gibi ülkelerin döviz rezervlerinde düşüşe yol açacağı,
- Şili, Kolombiya, Endonezya ve Malezya'nın yakın vadede kırılgan olmadığı,
- Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya'nın dış finansman ihtiyacına daha az bağımlı olmaları nedeniyle en az kırılgan ülkeler oldukları belirtildi.

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