FİNANS

Moody's Güney Kore'nin kredi notunu teyit etti

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 21:24 | Son Güncelleme

Güney Kore'nin kredi notu "Aa2" seviyesinde teyit edildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Güney Kore'nin kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.

Moody's tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore'nin kredi notunun "Aa2" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Güney Kore'nin büyük ve çeşitliliğe sahip olan ekonomisinin küresel şoklara karşı direnç göstermeye devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, kamu finansmanının yapısal reformların uygulanmasıyla daha da geliştiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Güney Kore'nin gayri safi yurt içi hasılasının yakın dönemde büyümeye devam etmesinin beklendiğine yer verilirken, 2016'da yüzde 2,8 genişleme gösteren ekonominin 2017'de yüzde 3,1 oranında büyüme gösterdiği kaydedildi.

Kore yarımadasında savaş tehdidinin azalması ve jeopolitik risklerde düşüş görülmesi durumunda Güney Kore'nin kredi notunun yükseltilebileceğinin belirtildiği açıklamada, ekonomik ve yapısal reformların büyümeyi olumlu etkilemesi durumunun da kredi notu açısından olumlu olacağının altı çizildi.

Öte yandan, açıklamada, Kore yarımadasında ortaya çıkabilecek gerginliklerin Güney Kore'nin ekonomik büyümesi veya mali durumunu tehdit etmesi durumunda ya da yapısal reformlarda yavaşlama veya kamu finansmanında bozulma durumlarında ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
Garanti 500 şubesinin dijital dönüşümünü tamamladıGaranti 500 şubesinin dijital dönüşümünü tamamladı
Betam: İşsizlik düşüşü Mart döneminde durduBetam: İşsizlik düşüşü Mart döneminde durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
görünüm Güney KORE Kredi Notu moody's

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonucu için tahminini açıkladı: Yüzde 51 alacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonucu için tahminini açıkladı: Yüzde 51 alacağım

Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçak ne zaman inecek?

İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçak ne zaman inecek?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
Garanti 500 şubesinin dijital dönüşümünü tamamladı

Garanti 500 şubesinin dijital dönüşümünü tamamladı

Betam: İşsizlik düşüşü Mart döneminde durdu

Betam: İşsizlik düşüşü Mart döneminde durdu

Geleceğin mesleği "siber güvenlik uzmanlığı"

Geleceğin mesleği "siber güvenlik uzmanlığı"

Aytemiz’den hediye puan kampanyası

Aytemiz’den hediye puan kampanyası

Mehmet Şimşek: Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandı

Mehmet Şimşek: Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandı

Varşova toplu ulaşımda Otokar otobüslerini tercih etti

Varşova toplu ulaşımda Otokar otobüslerini tercih etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.