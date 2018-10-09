Moody's İrlanda'nın bankacılık sistemi görünümünü pozitife çevirdi

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İrlanda’nın bankacılık sistemi görünümünün pozitife çevirdiğini duyurdu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İrlanda’nın bankacılık sistemi görünümünün ekonomik büyümenin olumlu etkisi nedeniyle durağandan pozitife çevrildiği bildirildi.

Açıklamada önümüzdeki dönemde İrlanda’nın bankacılık sistemindeki toplam varlık kalitesinin, artan ekonomik büyümenin ve sorunlu kredilerin yeniden yapılandırılmaya gidilmesinin etkisiyle iyileşmesinin beklendiği kaydedildi.

Moody's açıklamasında, İrlanda’da 2017 yılında reel ekonomik büyümenin yüzde 7,2 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından rating kuruluşunun, bu yıl için yüzde 5,0, gelecek yıl için ise yüzde 3,5 seviyesinde bir büyüme performansı beklediğinin altı çizildi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının yakın ticari ilişkileri sebebiyle İrlanda ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerinin görülebileceği bildirilen açıklamada, fakat bu etkilerin İrlanda bankacılık sistemi tarafından kontrol altında tutulabileceği bildirildi.

