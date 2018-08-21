Moody's, İtalya'nın kredi notunun izleme süresini uzattı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın kredi notunun izlemeye alınma süresinin uzatıldığını duyurdu.

Moody's tarafından yapılan açıklamada, İtalya'nın "Baa2" olan kredi notunun 25 Mayıs'ta izlemeye alındığı kaydedilirken, bu sürenin genelikle 3 ay sürdüğü belirtildi. Kararla ilgili olarak "ülkenin politika yönünün daha iyi görülebilmesine" yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "ülkenin mali yolunun ve reform gündeminin daha fazla açıklık kazanması" nedeniyle de sürenin uzatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığının gelecek 3 yılki ekonomik öngörülerini ve planlarını içeren belgelerin parlamentoya en geç 27 Eylül'de verileceği ifade edilirken, hükümetin 2019 bütçe planı taslağını da Avrupa Komisyonu'na 15 Ekim'de sunacağı kaydedildi.

İtalya'nın kredi notunun izlemeye alınmasıyla ilgili olarak 25 Mayıs'taki açıklamada, ülkenin zayıflayan mali gücüyle ilgili önemli risklerin olduğuna işaret edilirken, 2011'deki emeklilik reformunun tersine döndüğüne ve yapısal reformların durma riskiyle karşı karşıya olduğuna vurgu yapılmıştı.

Açıklamada, İtalya'nın kredi notunun düşürülebileceği uyarısına yer verilmişti.

