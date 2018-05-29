FİNANS

Moody’s İtalya’nın notunu izlemeye aldı

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 13:24 | Son Güncelleme

Moody's'ten yapılan açıklamada İtalya'da politik risklerin arttığı, bu nedenle ülkenin “Baa2” olan kredi notunun düşürülmesi yönünde izlemeye alındığı belirtildi

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya’nın kredi notunun düşürülmesi yönünde izlemeye alındığını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada ülkede politik risklerin arttığı, bu nedenle de İtalya’nın “Baa2” olan kredi notunun düşürülmesi yönünde izlemeye alındığı kaydedildi.

Açıklamada İtalya’da sonbahar aylarında yeniden genel seçime gidilmesi olasılığının olduğu, artan politik risklerin sonucunda ülkenin mali gücünün zayıflamasından endişe edildiği vurgulandı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın hükümeti kurma görevini Uluslararası Para Fonu (IMF) eski şefi ve ekonomist Carlo Cottarelli’ye verdiği hatırlatılırken, Cottorelli’nin parlamentoda çoğunluğun desteğini almasının mümkün görülmediği belirtildi.

İtalya’nın kredi notuna ilişkin izleme sürecinin üç aydan daha uzun sürebileceği, politik gelişmelerin netlik kazanmasının bekleneceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya kredi derecelendirme Londra moody's

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