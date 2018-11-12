Moody's: Küresel kredi koşulları 2019'da zayıflayacak

İstanbul, 12 Kasım (DHA) - Moody's Investors Service, küresel kredi koşullarının 2019 yılında, "ekonomik büyümenin yavaşlaması, fonlama maliyetlerinin artması, likidite şartlarının sıkılaşması ve piyasa oynaklığının geri dönmesi"nin etkisi ile "zayıflayacağı uyarısı" yaptı.

Moody's'in Pazartesi günü yayınladığı raporda, ticari, siyasi ve jeopolitik risklerin ABD ve Çin arasında gerilim tırmandıkça artacağını, buna ek olarak yavaş büyümenin sonuçlarının küreselleşme ve eşitsizlik tartışmalarını giderek daha fazla siyasi alana sokacağını vurgulandı.

Moody's Makroekonomi Kurulu Başkanı Elena Duggar yaptığı değerlendirmede, "Yavaşlayan ekonomik büyüme 2020'de daha zayıf global kredi şartlarına yol verecek. Sıkılaşan para politikası, kötüleşen ekonomik anlaşmazlıklar ve Çin'in yavaşlayan talebi zayıf büyüme görünümünü yönlendirecek üç önemli faktör olacak" dedi.

Jeopolitik ve yurt içi siyasi gerilimlerin 2019'da global kredi şartları ve kredi kalitesi için risk görünümüne hakim olacağını savunan Moody's, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden bir Brexit anlaşması olmadan çekileceğini, ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin ticari anlaşmazlıkların ötesine yayılacağını öngördü.

Raporda, yerel politik risklerin Türkiye, İtalya, Brezilya ve Arjantin'in kredi görünümleri üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini vurguladı.

