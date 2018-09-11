Moody's: Not verdiğimiz Türk şirketlerinin çoğu refinansman risklerini yönetebilir

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Kredi derecelendirme şirketi Moody's, sağlıklı likidite profilleri ve iyi kademelendirilmiş borç vadelerine sahip, not verdiği finans dışı Türk şirketlerinin çoğunun, ekonomik büyümenin yavaşladığı, finansal koşulların sıkılaştığı ve liranın zayıfladığı ortamada, kredi kalitelerini potansiyel refinansman risklerinden koruyacağını savundu.

Moody's'den yapılan açıklamada, "Türk şirketlerinin kredi kalitesi için en büyük risk, Türkiye bankacılık sisteminin ve ekonominin dış fonlamaya erişiminin sıkılaşması halinde, şirketlerin borçlanmaya erişimlerinde potansiyel azalma olacaktır" denildi.

Bu durumun temel senaryoları olmadığının da vurgulandığı Moody's açıklamasında, lirada keskin değer kaybının, Türk şirketleri için döviz cinsinden borç yüklerini ağırlaştırdığını, dolar/euro cuinsinden borcu geri ödemelerinin "daha pahalı" duruma geldiğine dikkat çekildi.

Moody's, "En kötü darbeyi, kaldıraçlı, hedge edilmemiş kısa vadeli döviz cinden borçları olan, ancak döviz cinsinden veya dövize endeksli gelirleri olmayan şirketler alıyor" diye uyardı.

