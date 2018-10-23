Moody's, Rus bankacılık sisteminin görünümünü pozitife çevirdi

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Rus bankacılık sisteminin görünümünü durağandan pozitife çevirdi.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Rus bankacılık sisteminin görünümünün varlık kalitesindeki iyileşme nedeniyle durağandan pozitife çevrildiği belirtildi.

Bankacılık sisteminin önümüzdeki dönemde iyileşen faaliyet ortamından olumlu yönde etkilenmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, Rusya’nın bu yıl ve 2019'da ortalama yüzde 1,7 seviyesinde bir ekonomik büyüme kaydetmesinin beklendiği, enflasyonun ise bu dönemde düşük seviyede seyretmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Rusya’da önümüzdeki dönemde ekonomik büyümenin, artan petrol fiyatlarının güçlendirdiği Rus rublesi tarafından da desteklenmesinin beklendiği belirtildi.

Moody’s Başkan Yardımcısı Olga Ulyanova, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Rus bankacılık sisteminde sorunlu kredilerin toplam krediler içerisindeki payının önümüzdeki 12-18 aylık dönemde 2017'nin sonundaki yüzde 11,0 seviyesinden yüzde 9,6 seviyesine gerilemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

