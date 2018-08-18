Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.
Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem kredi notunun "Ba2"den "Ba3"e düşürüldüğü, görünümünün de "negatife" çevrildiği belirtildi.
Açıklamada, Türk yetkililerin yakın dönemde uyumlu ve etkili ekonomik bir plan sunması durumunda kredi notunun denge kazanacağı kaydedildi.
Ayrıca, enflasyonda düşüş ve cari açıkta azalma olması durumlarında kredi notunun olumlu etkileneceği ifade edilirken, önemli dış finansman desteğinin, kredi notu için destek verici bir etken olacağının altı çizildi.
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