Moody's'ten ABD ve Çin'e uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin bu hafta içinde Çin üzerine teknoloji alanında getirmesi beklenen kısıtlamalar hakkında uyarıda bulundu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Trump hükümetinin gelecek günlerde Çin'in bazı ileri ABD teknolojilerini elde etmesini engelleyici ve bu alanda yatırımlarını kısıtlayıcı önlemleri duyurmasının beklendiğine yer verildi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı tehdidinin artık uzak olmadığının vurgulandığı açıklamada, teknolojik olarak ileri ürünler üzerindeki ihraç kısıtlamalarının, Çin ile yoğun biçimde ilişkisi olan belli başlı ABD endüstrilerinde farklı aksamalara neden olabileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, ABD'nin siyasi önlemlerinin var olan ticaret rejimini tersine çevirdiğine dikkat çekilirken, söz konusu önlemlerin yatırım, finansal koşullar ve büyüme potansiyelini olumsuz etkilemesinin beklendiği belirtildi.

ABD ile Çin arasındaki sürecin belirsizlik yaratarak iki ülke arasında ticaretle uğraşan şirketler üzerinde baskı kurduğu tespitine yer verilen açıklamada, yatırımlar için uzun dönemli kararların da süreçten olumsuz etkilendiği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca, ABD ve Çin ekonomilerinin büyüklüğü göz önüne alındığında, iki ülkenin ekonomik büyümesinde yaşanabilecek bir yavaşlamanın küresel ekonomiyi de etkileyebileceği ve diğer ülkelere sıçrayabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

