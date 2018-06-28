Moody's'ten Çin finansal sektörüne ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in, yılın ilk çeyreğinde alınan önlemlerle finansal sektördeki riskleri sınırlamak için ilerleme kaydetmeye devam ettiğini duyurdu.

Moody's'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Çin'de bankacılık sektörü toplam varlık büyümesinin ilk çeyrekte yıllık yüzde 6,6 olduğu, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde yüzde 15,7 düzeyinde bulunduğu kaydedildi.

Bankaların varlık kalitesinin, makroekonomideki kesintisiz genişleme doğrultusunda istikrarlı bir hale geldiğine işaret edilen açıklamada, bununla birlikte süregelen düşük kaldıraçlamanın, gelecek 12-18 ayda daha zayıf borçlular için temerrüt riskini artırabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Çin bankacılık sektörü karlılığının istikrar kazandığı, likiditesinin de bankalar arasında dengeli kaldığı vurgulanarak, "Çin Merkez Bankası (PBoC) ile Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu verilerine göre Çin, yılın ilk çeyreğinde alınan önlemlerle finansal sektördeki riskleri sınırlamak için ilerleme kaydetmeye devam ediyor." denildi.