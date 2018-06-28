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Moody's'ten Çin finansal sektörüne ilişkin açıklama:

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 10:29 | Son Güncelleme

"Çin, yılın ilk çeyreğinde alınan önlemlerle finansal sektördeki riskleri sınırlamak için ilerleme kaydetmeye devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in, yılın ilk çeyreğinde alınan önlemlerle finansal sektördeki riskleri sınırlamak için ilerleme kaydetmeye devam ettiğini duyurdu.

Moody's'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Çin'de bankacılık sektörü toplam varlık büyümesinin ilk çeyrekte yıllık yüzde 6,6 olduğu, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde yüzde 15,7 düzeyinde bulunduğu kaydedildi.

Bankaların varlık kalitesinin, makroekonomideki kesintisiz genişleme doğrultusunda istikrarlı bir hale geldiğine işaret edilen açıklamada, bununla birlikte süregelen düşük kaldıraçlamanın, gelecek 12-18 ayda daha zayıf borçlular için temerrüt riskini artırabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Çin bankacılık sektörü karlılığının istikrar kazandığı, likiditesinin de bankalar arasında dengeli kaldığı vurgulanarak, "Çin Merkez Bankası (PBoC) ile Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu verilerine göre Çin, yılın ilk çeyreğinde alınan önlemlerle finansal sektördeki riskleri sınırlamak için ilerleme kaydetmeye devam ediyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody's Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analist Nicholas Zhu, Çin'de gölge bankacılık faaliyetlerinden uzaklaşılması ve bankaların konvansiyonel kredilere geri dönmesiyle kredi büyümesinin hızlandığını kaydetti.

Bununla birlikte, Çin'de bankacılık sektörü varlık büyümesinin yavaşladığını, varlık kalitesinin ise istikrarlı hale geldiğini aktaran Zhu, "Biz, gölge bankacılık ve bankalar arası faaliyetler üzerindeki resmi kısıtlamalar nedeniyle reel ekonomideki olası bir bozulmayı gidermek amacıyla düzenleyicilerin ihtiyatlı yaklaşımını sürdürmesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Çin finansal sektör kredi derecelendirme moody's

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