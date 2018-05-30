Moody's'ten küresel ekonomik görünüm raporu

BRÜKSEL (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, gelişen ülkelerdeki finansal piyasalarda devam eden türbülansın yayılması, yüksek petrol fiyatlarının tüketim talebine zarar vermesi, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin yeniden artması ve Brezilya, Meksika ile İtalya'daki siyasi kaygıların büyüme üzerinde risk ortaya çıkardığını açıkladı.

Moody's, "Küresel Makro Görünüm: 2018-2019" raporunun mayıs ayı güncellemesini yayımladı.

Raporda, bu yıl 2017'ye benzer bir şekilde güçlü ekonomik büyüme beklendiği, bununla birlikte 2018'in son döneminde ve 2019'da bazı gelişmiş ekonomilerin tam istihdama ulaşması, artan borçlanma maliyetleri ve daralan kredi koşulları gibi nedenlerin daha hızlı büyümeyi engelleyeceği belirtildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasının kademeli olarak sıkılaştırmaya yönelik öngörülebilir bir yol üzerinde olduğu, Fed'in faizlerde 2018 ve 2019'da 3'er defa artış gerçekleştirmesinin beklendiği kaydedilen raporda, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu yılın sonuna kadar varlık alımlarını durduracağı ve faiz oranlarını artırmaya başlayacağı, Japonya Merkez Bankası'nın da mevcut para politikasını gelecek 2 yıl daha sürdüreceği öngörüsüne yer verildi.