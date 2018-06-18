Moody's'ten Nijerya ve Angola'ya uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Nijerya ve Angola'nın petrol ve doğalgaza bağımlılığın devam etmesinin gelecek yıllarda her iki ülke için çeşitli güçlükler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Moody's tarafından yapılan açıklamada, 2014'te küresel petrol piyasasında görülmeye başlanan fiyat şokuna işaret edilerek, bunun ardından Nijerya ve Angola'nın kredi profillerinin baskı altında kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin düşük petrol fiyatları ortamında yatırım çekmekle ilgili sorunlarla karşılaştıklarına dikkat çekildi.

Artan petrol üretiminin bu sene her iki ülkenin büyümesini destekleyeceğinin kaydedildiği açıklamada, öte yandan, Nijerya için gelir elde etmenin önemli bir zayıflık olduğu, Angola'nın ise borç yükünü azaltmakta zorlandığı belirtildi.

Açıklamada, Nijerya'nın petrol sektörünü düzenlemede ve bu alanda şeffaflığı artırmakta zorlandığının altı çizilirken, ancak Angola'nın petrol sektöründe şeffaf bir ortam oluşturduğunun altı çizildi.

Ayrıca, Angola'nın petrol endüstrisindeki en büyük sorununun yüksek maliyet olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, yüksek petrol fiyatlarının ülkenin gelecekteki yatırımları için önemli olduğuna vurgu yapıldı.

