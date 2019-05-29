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Morgan Stanley: ABD ekonomisi "durgunluk riski" altında

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2019 12:51 | Son Güncelleme

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından ABD merkezli Morgan Stanley, ABD borsasının ve ekonomisinin kötüleşmeye başladığını belirtti.

İstanbul, 29 Mayıs (DHA) - Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından ABD merkezli Morgan Stanley, ABD borsasının ve ekonomisinin kötüleşmeye başladığını belirtti.
CNBC’nin haberine göre Morgan Stanley ABD Hisse Senetleri Baş Stratejisti Michael Wilson, ticaret savaşları ve bazı ekonomik verilerin kötü gelmesi ile şirket kararlarının ve milli gelir büyümesinin risk altına girdiği uyarısı yaptı ve ekledi:
"Gelen veriler Amerikan şirket kazançları ve ekonomisi üzerindeki risklerin bir çok yatırımcının düşündüğünden çok daha yüksek olduğuna işaret ediyor."
IHS Markit tarafından gerçekleştirilen son ankete göre, ABD imalat sanayi aktivitesinin Mayıs ayında geçen dokuz yılın en düşük düzeyine gerilediğine dikkat çeken Wilson, ayrıca yine aynı verilere göre ekonomiye istihdam sağlayan hizmetler sektörünün de ciddi yavaşlama içerisine girdiğini vurguladı.
Bir çok ekonomik verinin aslında Nisan'dan bu yana kötüleştiğinin, daralmanın ticaret savaşlarının yeniden alevlenmesinden önce başladığının altını çizen Wilson, "Ayrıca önde gelen bir çok şirket, ikinci yarıda havlu atabilir ki, bu bizim uzun zamandır beklediğimiz bir şey ama yatırımcılar pek farkında değil" dedi.
Daha önce, ABD ikinci çeyrek büyüme tahminlerini yüzde 1.0 den yüzde 0.6'ya çeken Morgan Stanley ekonomistleri de, Nisan ayı dayanıklı tüketim ürünleri raporunun özellikle sermaye malları sipariş ve satışlarında kötü geldiğine dikkat çekmişti.
Yine zayıf bulunan Nisan ayı perakende satış verileri de göz önüne alındığında, Morgan Stanley ekonomistleri, ikinci çeyrekte ekonomik büyümenin birinci çeyreğe göre oldukça yavaşlayacağını düşünüyor. Ekonomistler ayrıca yeniden alevlenen ticaret savaşları ile yükselen gümrük vergilerinin bir çok Amerikan firmasını maliyet artışlarıyla karşı karşıya bırakacağından endişe ediyor.
Geçen yıl Trump’ın getirdiği vergi indirimlerinin ekonomiyi aşırı ısıttığını ileri süren Wilson, "Bu, firmalar için yükselen maliyet baskısı, artan stoklar ve aşırı yatırım döngüsüne neden oldu; şimdi bu normale dönüyor. Yani birkaç çeyrek dönem harcamalar normal trendin altında kalacak" dedi.
Wilson ekonomide kötüleşme beklentilerinin ayrıca getiri eğrisinin tersine dönmesi ile de onaylandığını belirtti.
Getiri eğrisi çeşitli vadelerdeki faizler arasındaki farka göre çiziliyor. Normalde daha kısa vadeler için daha düşük daha uzun vadede için ise daha yüksek faiz oranları olması gerekiyor.
Fakat yatırımcıların ekonomik beklentileri bozulduğunda daha kısa vadeler için de daha yüksek faiz oranları talep edilebiliyor. Bu durumda getiri eğrisi terse dönmüş oluyor.
Eğrinin terse dönmesi özellikle bankacılık sektörü için işlerin kötü gittiğini gösteriyor. Çünkü bankalar genelde kısa vadeli faizlerle mevduat toplarken uzun vadeli faizlerle kredi veriyor yani para kazanıyor.
Mart 2019’da 2007’den beri ilk kez ABD'de üç aylık bono faizi 10 yıllık tahvil faizinin üzerine çıktı. ABD'de son üç resesyonda ortalama 14 ay önce bu getiri eğrisi tersine dönmüştü.
Wilson, bu kez merkez bankalarının para basması nedeniyle durumun değişik olduğunu ya da resesyon olması için getiri eğrisinin uzun süre negatifte kalması gerektiğini düşünenleri de pek ciddiye almadığını anlattı ve ekledi:
"(Enflasyon düşülerek vb hesaplanan) Reel getiri eğrisi Kasım 2018’de zaten terse dönmüştü. Ve o zamandan beri de hala negatif bölgede. Geçerli bir ekonomik yavaşlama sinyali için gerekli süreyi aşmış durumda. Yani geri sayım altı ay önce başladı ve bu da (ABD ekonomisini) resesyon için izleme alanında sokuyor."

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