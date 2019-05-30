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Morgan Stanley CEO: Hisse piyasalarında çöküş olası değil

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 09:55 | Son Güncelleme

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'in CEO'su James Gorman, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliklerine karşın, hisse senedi piyasalarında bir çöküşün olası olmadığını söyledi.

İstanbul, 30 Mayıs (DHA) - ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'in CEO'su James Gorman, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliklerine karşın, hisse senedi piyasalarında bir çöküşün olası olmadığını söyledi.
Bloomberg TV'de katıldığı bir programdaki konuşmasında, finansal piyasaların ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin endişelerin etkisi ile kırılgan olduklarını vurgulayan Gorman, buna karşın, "ekonominin güçlü, sağlam yapısı" ve ABD-Çin ticaret görüşmelerinin "yeniden başlaması olasılığı"na bağlı olarak, piyasalarda bir çöküş yaşanmasının olası görünmediğini vurguladı.
Gorman, "Hisse senedi piyasalarında olasılık riski aşağı yönlü olmaktan çok yukarı yönlü... Bir çöküş yaşanmasının beklendiğini düşünmüyorum" dedi.
ABD Hazine kağıtlarında getiri eğrisinin terse dönmesinin, bu durumun geçtiğimiz 50 yılda resesyon için öncü bir gösterge olmasından dolayı, endişe verici olduğunu da belirten Gorman, buna karşılık işsizliğin yüzde 3.6'ya gerilemesi, enflasyonun ılımlı düzeyde kalması ve ABD ekonomisinde temel göstergelerin sağlamlığı gibi etkenlerin, olası bir durgunluğun "kısa ve sığ" kalmasını sağlayacağını vurguladı.
Gorman, Fed'in bu yıl faiz indirimine gittiğini görmenin de, kendisi için "sürpriz olacağını" vurguladı.

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