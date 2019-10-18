FİNANS

Morgan Stanley'in 3. çeyrek gelirleri 10 milyar dolara çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2019 12:27 | Son Güncelleme

  ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley 2019’un üçüncü çeyreğinde yüzde 2.0 büyüyerek yıllık 10 milyar dolar gelire ulaştı.

İlayda Kılıçay/ İstanbul, 18 Ekim (DHA) - ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley 2019’un üçüncü çeyreğinde yüzde 2.0 büyüyerek yıllık 10 milyar dolar gelire ulaştı.
Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3.0 büyüyerek net 2.2 milyar dolar daha fazla gelir elde etti.
Varlık yönetimi yüzde 1.0 düşerek 4.4 milyar dolara gerilerken, kurumsal güvenlik gelirleri de yüzde 2 artarak yıllık 5 milyar dolara ulaştı. Yatırım yönetimi de, 30 Eylül 2018 tarihinde biten üç aylık sürece göre yüzde 17 değer kazandı.
Morgan Stanley'in ve icra kurulunun başkanı James Gorman, “Yaz mevsimi ve oynak pazara rağmen yüksek bir kar elde ettik. Firmalar üçüncü çeyrekte 10 milyar doların üzerinde gelir sağladı”dedi.

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