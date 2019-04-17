Morgan Stanley'nin birinci çeyrek net kârı yüzde 8.96 düştü

İstanbul, 17 Nisan (DHA) - ABD'nin altıncı büyük bankası olan Morgan Stanley, düşük piyasa volatilitesinden dolayı hisse senedi ve tahvil işlemlerinin azalmasıyla birinci çeyrekte net kârının yüzde 8.96 düştüğünü açıkladı.

Morgan Stanley birinci çeyrekte 2.34 milyar dolar net kâr açıklarken, hisse başına net kâr ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 1.45 dolardan 1.39 dolara geriledi. Analistler bankanın hisse başına ortalama 1.17 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.

Morgan Stanley Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO James P. Gorman, "Geçen yılın son çeyreğinde piyasalarda yaşanan türbülansın ardından, yıla yavaşlayan bir ortamda başlamamıza karşın ilk çeyrekte somut gelirler elde ettik. Küresel düzeyde riskler sürerken, piyasalar toparlandı ve biz de müşterilerimize hizmet verecek ve işimize yatırım yapacak şekilde sağlam duruşumuzu koruyoruz" dedi.

