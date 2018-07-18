FİNANS

Morgan Stanley'nin net kar ve geliri arttı

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 23:51 | Son Güncelleme

Kurumun ikinci çeyrek net karı yüzde 38, geliri yüzde 11 yükseldi

ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley, bu yılın ikinci çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

Morgan Stanley'den yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki net karın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,6 artış göstererek 2,44 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2017'nin ikinci çeyreğinde 1,76 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artış göstererek 10,6 milyar dolara yükseldi. Geçen senenin nisan-haziran döneminde Morgan Stanley'nin geliri 9,5 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,87 dolar iken bu yılın aynı döneminde 1,3 dolara ulaştı.

Şirketin bu yılki ikinci çeyrek bilançosunun güçlü gelmesi ve piyasa beklentilerini geride bırakmasıyla New York borsasında hisse başına değeri dünü 49,18 dolardan kapamasının ardından bugün yüzde 4,7 artışla 51,5 dolara kadar tırmandı.

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