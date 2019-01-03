FİNANS

Morhipo.com 2019 hedeflerini açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 10:41 | Son Güncelleme

Boyner Grup bünyesinde bulunan Morhipo.com, 2018'de cirosunu yüzde 40 oranında artırdığını açıkladı.

Morhipo.com 2019 hedeflerini açıkladı

İSTANBUL, (DHA)- Boyner Grup bünyesinde bulunan Morhipo.com, 2018'de cirosunu yüzde 40 oranında artırdığını açıkladı. E-ticaret sitesi 2019 hedeflerini, modadaki uzmanlığını yurtdışına taşımak, dijital dönüşüm ve AR-GE çalışmalarına odaklanmak şeklinde sıraladı.

Morhipo.com'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Morhipo.com'un, 2018 yılında sipariş sayısında yüzde 22, üye sayısında ise yüzde 26 artış gerçekleşti. 8,5 milyon kullanıcı sayısına ulaşan şirketin cirosu ise yüzde 40 arttı. 2019’da modadaki uzmanlığını yurtdışına taşımayı planlayan e-ticaret sitesi, hem yeni sezonda trendi ve modayı hızlı almak isteyen hem de modayı bütçesine göre takip etmek isteyen müşterilerine sağladığı alışveriş deneyimini daha da iyileştirmek için dijital dönüşüme ve AR-GE’ye ağırlık verecek."

Site trafiğinin yüzde 80’inin mobilden gerçekleştiğini belirten Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, 44 kişiden oluşan AR-GE ekiplerinin dijital dönüşüm ve mobil geliştirmeler konusunda projeler ürettiğini, müşterilerinden aldıkları geribildirimlerle alışveriş deneyimini sürekli iyileştirmek için çalıştıklarını ve önümüzdeki yılda da çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"MOBİL CİROMUZ YAKLAŞIK YÜZDE 640 YÜKSELDİ"

Eğlenceli ve keyifli yaklaşımlarla müşterilerini karşıladıklarını belirten Kuban, “3 binden fazla markanın yüzbinlerce ürününü bir arada sunuyoruz. Ayrıca 2012 yılından bu yana kendi özel markalarımız ile ulaşılabilir fiyatlı koleksiyonlar yaratıyoruz. Morhipo.com’da en büyük yatırım yaptığımız alan mobil. Trafiğimizin yüzde 80’i mobilden geliyor. Mobil ciromuz son iki senede yaklaşık yüzde 640 yükseldi ve toplam ciro içindeki payını yüzde 75’e çıkardı. 2019’da dijital dönüşüm ve AR-GE’yi de odak konularımız arasına alarak müşterilerimize sunduğumuz alışveriş deneyimini üst seviyelere taşıyacağız. Türkiye’deki başarımızı ve modadaki uzmanlığımızı dünyanın çeşitli bölgelerine ulaştıracağız. 2019’un başında Morhipo.com’un ihracat operasyonlarına başlamak üzere hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Avrupa, MENA bölgesi ve Rusya’da hemen hemen eş zamanlı olarak başlayacağız. Farklı bölgeler için farklı iş ortaklarıyla stratejik modeller kuruyoruz” dedi.

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