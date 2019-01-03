Morhipo.com 2019 hedeflerini açıkladı

İSTANBUL, (DHA)- Boyner Grup bünyesinde bulunan Morhipo.com, 2018'de cirosunu yüzde 40 oranında artırdığını açıkladı. E-ticaret sitesi 2019 hedeflerini, modadaki uzmanlığını yurtdışına taşımak, dijital dönüşüm ve AR-GE çalışmalarına odaklanmak şeklinde sıraladı.

Morhipo.com'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Morhipo.com'un, 2018 yılında sipariş sayısında yüzde 22, üye sayısında ise yüzde 26 artış gerçekleşti. 8,5 milyon kullanıcı sayısına ulaşan şirketin cirosu ise yüzde 40 arttı. 2019’da modadaki uzmanlığını yurtdışına taşımayı planlayan e-ticaret sitesi, hem yeni sezonda trendi ve modayı hızlı almak isteyen hem de modayı bütçesine göre takip etmek isteyen müşterilerine sağladığı alışveriş deneyimini daha da iyileştirmek için dijital dönüşüme ve AR-GE’ye ağırlık verecek."

Site trafiğinin yüzde 80’inin mobilden gerçekleştiğini belirten Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, 44 kişiden oluşan AR-GE ekiplerinin dijital dönüşüm ve mobil geliştirmeler konusunda projeler ürettiğini, müşterilerinden aldıkları geribildirimlerle alışveriş deneyimini sürekli iyileştirmek için çalıştıklarını ve önümüzdeki yılda da çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.