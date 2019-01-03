FİNANS

Morhipo.com 2019'da ihracat ile büyüyecek

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 09:37 | Son Güncelleme

Geçen yıl cirosunu yüzde 40 artıran Morhipo.com, 2019'da modadaki uzmanlığını yurt dışına taşımaya, dijital dönüşüme ve AR-GE'ye odaklanacak - Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban: - "Trafiğimizin yüzde 80'i mobilden geliyor. Mobil ciromuz son iki senede yaklaşık yüzde 640 yükseldi ve toplam ciro içindeki payını yüzde 75'e çıkardı"

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl cirosunu yüzde 40 artıran Morhipo.com, 2019'da modadaki uzmanlığını yurt dışına taşımaya, dijital dönüşüme ve AR-GE'ye odaklanacak.

Morhipo.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket 2018 yılında e-ticaret sitesinde gerçekleşen sipariş sayısını yüzde 22, üye sayısını da yüzde 26 artırarak 8,5 milyon üyeye ulaştı.

2019'da ihracat ile büyümeyi hedefleyen, modadaki uzmanlığını yurt dışına taşıma, dijital dönüşüm ve AR-GE'ye odaklanma planları bulunan Morhipo.com'un cirosu da 2018'de yüzde 40 arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, site trafiğinin yüzde 80'inin mobilden gerçekleştiğini belirterek, 44 kişiden oluşan Ar-Ge ekiplerinin dijital dönüşüm ve mobil geliştirmeler konusunda projeler ürettiğini, müşterilerinden aldıkları geri bildirimlerle alışveriş deneyimini sürekli iyileştirmek için çalıştıklarını ve önümüzdeki yıl da çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Üç binden fazla markanın yüz binlerce ürününü bir arada sunduklarını aktaran Kuban, şunları kaydetti:

"Ayrıca 2012 yılından bu yana kendi özel markalarımız ile ulaşılabilir fiyatlı koleksiyonlar yaratıyoruz. Morhipo.com'da en büyük yatırım yaptığımız alan mobil. Trafiğimizin yüzde 80'i mobilden geliyor. Mobil ciromuz son iki senede yaklaşık yüzde 640 yükseldi ve toplam ciro içindeki payını yüzde 75'e çıkardı. 2019'da dijital dönüşüm ve Ar-Ge'yi de odak konularımız arasına alarak müşterilerimize sunduğumuz alışveriş deneyimini üst seviyelere taşıyacağız.

Türkiye'deki başarımızı ve modadaki uzmanlığımızı dünyanın çeşitli bölgelerine ulaştıracağız. 2019'un başında Morhipo.com'un ihracat operasyonlarına başlamak üzere hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Avrupa, MENA bölgesi ve Rusya'da hemen hemen eş zamanlı olarak başlayacağız. Farklı bölgeler için farklı iş ortaklarıyla stratejik modeller kuruyoruz."

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