FİNANS

Morhipo.com'a "2019 Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü"

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 10:08 | Son Güncelleme

Morhipo.com, ŞikayetVar A.C.E Awards 2019'da online ticaret kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü - Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban: - "Müşterilerimizin bize tüm kanallardan ulaşabileceği, her an yanında olabileceğimiz uygulamaları hayata geçiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com, Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan markaların belirlendiği ŞikayetVar A.C.E Awards 2019'da online ticaret kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Morpipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, Morhipo.com, Şikayetvar.com'un 400 bin kullanıcısı üzerinde gerçekleştirdiği anketten elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi’ne göre online ticaret kategorisinde müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan marka seçildi. 2012'den beri sıralamada ilk 3'te yer alan Morhipo.com, bu yılla birlikte 4. defa birinci oldu.

8 Mart’ta düzenlenen törende, ŞikayetVar A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards 2019 Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü'nü, Morhipo.com Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Alp ve Müşteri Deneyimi Müdürü Hasan Uzmanoğlu aldı.

- "Bizim temel değerimiz müşteri mutluluğu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, koşulsuz müşteri mutluluğu anlayışıyla üyelerine güvenli, hızlı ve kolay alışveriş keyfini yaşatmanın her zaman en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim temel değerimiz müşteri mutluluğu. Müşterilerimizin bize tüm kanallardan ulaşabileceği, her an yanında olabileceğimiz uygulamaları hayata geçiriyoruz. Onların hareketlerini bireysel bazda takip etmek yerine, pek çok kanaldan elde ettiğimiz verilerle genel alışveriş eğilimlerini saptıyor, onlar için alışveriş deneyimini mükemmel hale getirmek için çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiğimiz morpass uygulamamızla bu memnuniyeti daha da artırmayı hedefliyoruz."

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morhipo.com ŞikayetVar A.C.E Awards 2019

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