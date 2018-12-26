FİNANS

Morhipo.com'da Hepsiexpress ile teslimat başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 10:51 | Son Güncelleme

Hepsiexpress ile iş birliği yapan Morhipo.com, müşterilerine çok daha hızlı bir hizmet sunmanın yanı sıra teslimatlarını İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli bölgelerine ertesi gün randevulu teslimat seçenekleri sunacak

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com'dan yapılan alışverişler şimdi Hepsiexpress ile müşterilerin istedikleri gün ve zaman aralıklarında adreslere ulaşacak.

Morhipo.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hepsiexpress ile iş birliği yapan şirket, müşterilerine çok daha hızlı bir hizmet sunmanın yanı sıra teslimatlarını İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli bölgelerine ertesi gün randevulu teslimat seçenekleriyle gerçekleştirmeye başlıyor.

Bundan böyle müşteriler kargolarının teslim gününü ve zaman aralıklarını kendi diledikleri gibi belirleyebilecek. Üstelik İstanbul bölgesinde ise yapılan alışverişlerin teslimatları gün içinde gerçekleşebilecek. İstanbul için aynı gün ve ertesi gün randevulu teslimat seçeneklerinden faydalanan müşteriler, alışverişlerine diledikleri zaman aralıklarını tercih ederek ulaşabilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, e-ticaret sektöründe müşterilerin en büyük beklentilerinden birinin hızlı kargo hizmeti olduğunu belirterek, "Morhipo.com olarak en büyük amacımız müşterilerimizin hayatını kolaylaştırarak öncelikli ilkemiz olan Koşulsuz Müşteri Mutluluğunu sağlamak. Hepsiexpress ile yaptığımız işbirliği sayesinde müşterilerimiz alışverişlerini yaptıkları gün veya ertesi gün randevu oluşturarak kargolarını istedikleri tarih ve zaman aralıklarında alabilecek, siparişlerine çok daha hızlı ulaşabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hepsiexpress Genel Müdürü Umut Aytekin, "Hepsiexpress olarak sektörünün öncü firmaları arasında yer alan ve marka değerini her geçen gün yukarılara taşıyan Morhipo.com ile yaptığımız iş birliğini çok önemsiyoruz. Morhipo.com'un birbirinden değerli müşterilerine siparişlerini ulaştırırken hızımız, kalitemiz ve sağladığımız güven ile her iki markanın hedeflediği müşteri memnuniyeti seviyelerine ciddi katkılar sağlamayı hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

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Hepsiexpress Morhipo

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