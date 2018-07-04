FİNANS

Morhipo.com'dan gençlere özel yeni marka

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 14:45 | Son Güncelleme

Şirket, yeni markası Pİ ile gençlere enerji dolu, cesur ve cool bir alternatif sunuyor

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com, özgün stillere ilham veren yeni markası Pİ'yi cesur giyimi tercih eden özgür ruhlu müşterileriyle buluşturuyor.

Morhipo.com'un açıklamasına göre, basic parçaların ve oversize kalıpların ön planda olduğu koleksiyon, "doğru kombin" endişesinin, "doğru yerde uygun giyinme" kalıplarının dışına çıkarak moda dünyasında bambaşka bir oyun alanı oluşturuyor.

Yaratıcılıkla şekillenen, neyin moda olduğundan çok neyin ilham verdiğine odaklanan Pİ markası, sokağın zamansız modasını fonksiyonel ürünlerle sunuyor. Sıradanlığı reddeden koleksiyondaki unisex ürünler, herkese kendi stiline dikkati çekme fırsatı veriyor.

Cool, genç ve cesur bir tarza sahip ürünleri içeren koleksiyonda, minimal olmasıyla birlikte yeni trendlere ayak uyduran saten ve organze parçalar da bulunuyor. Siyah, gri ve beyaz renklere bürünen Pİ markasında, "be bold", "be cool", "be brave" gibi modadaki rahatlık ve cesaret temalarını öne çıkaran sloganlı ürünler bulunuyor.

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