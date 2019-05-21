FİNANS

Morhipo.com'dan Morpass üyelerine 2,5 milyon lira indirim sağlandı

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 13:33 | Son Güncelleme

Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban: - "Müşterilerimize önemli faydalar sunan ve onların hayatını kolaylaştıran Morpass'in 250 bin üyeye ulaşması ne kadar doğru bir adım attığımızı gösteriyor"

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com, müşterilerine akıllı bir moda deneyimi sunmak üzere hayata geçirdiği Morpass ödül programıyla bugüne kadar toplam 2,5 milyon lira indirim sağlanırken, 1,5 milyon lira değerinde hediye çeki verildi.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine son altı ayda yaptıkları alışveriş tutarına göre sürprizler, indirim çekleri, kişiye özel teklifler, bedava kargo fırsatları, çağrı merkezi öncelikleri ve indirimli kuru temizleme ayrıcalıkları gibi cazip teklifler sunan Morpass'in üye sayısı 250 bine ulaştı.

Akıllı moda deneyiminden yararlanmak ve kişiye özel tekliflerle alışverişin keyfini çıkarmak isteyen Morpass üyelerine bugüne kadar toplam 2,5 milyon lira indirim sağlanırken, 1,5 milyon lira değerinde hediye çeki verildi.

Ayrıca, Morpass ile ücretsiz gönderilen kargo sayısı ise 500 bine ulaştı.

Açıklamada, Morhipo.com'a dayandırılan verilere göre, Morpass üyelerinin yüzde 60'ı mobil uygulama kullanıyor. Morhipo.com müşterilerinden üç kat daha fazla alışveriş yapan Morpass'liler, sitede 15 dakikadan daha fazla zaman geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, "Koşulsuz Müşteri Mutluluğu" anlayışıyla müşterilerine güvenli, hızlı ve kolay alışveriş keyfi yaşatmak için çalıştıklarını aktararak, "Müşterilerimize önemli faydalar sunan ve onların hayatını kolaylaştıran Morpass'in 250 bin üyeye ulaşması ne kadar doğru bir adım attığımızı gösteriyor. Bundan sonra da amacımız sadece müşterilerimizin mutluluğunu sağlamak olacak. Morpass'in avantajlarını öğrenmek isteyenlerin ünlü blogger Styleboom'u takip etmelerini öneririm. Kendisi de Morpass'in cazip ve kişiye özel tekliflerini deneyimliyor." ifadelerini kullandı.

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