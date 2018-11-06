Moritanya ile Tunus arasında 20 anlaşma imzalandı

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya ile Tunus, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek için 20 anlaşma, 1 mutabakat zaptı ve bir icra programı imzaladı.
Moritanya resmi haber ajansının haberine göre, 18. Dönem Moritanya-Tunus Yüksek Ortak İşbirliği Komitesi'nden, çalışmaların sona ermesinin ardından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek için 20 iş birliği anlaşmasının yanı sıra, bir mutabakat zaptı ile bir icra programı imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, turizm, sanayi, su kaynakları, tarım, çevre, iskan, inşaat, yenilenebilir enerji, eğitim ve sosyal işler konusunda yapılan anlaşmanın imzalanması sırasında Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid ile Moritanya Başbakanı Muhammed Salim Velid el-Beşir'in hazır bulunduğu ifade edildi.
Moritanya-Tunus Yüksek Ortak Komitesi, çalışmalarına bugün iki ülkenin başbakanlarının katılımıyla başkent Novakşot'ta başlamıştı.
Son yıllarda Tunus ve Moritanya arasında iş birliği, iletişim, iskan, imar, hava taşımacılığı, yönetim, kültürün yanı sıra gençlik, spor ve çevre alanlarında gelişmeler yaşandı.
Tunus'un Novakşot Büyükelçisi Abdulkadir es-Saheli geçen hafta yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bir önceki yıla oranla yüzde 20 artarak 2017'de yaklaşık 60 milyon dolara ulaştığını belirtmişti.
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